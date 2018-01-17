YouTube iOS Uygulaması 'Dark Mode'a Kavuştu
Artık iPhone kullanıcıları da YouTube'un siyah temasından faydalanabiliyor
YouTube'un Android uygulaması ve masaüstü web sitesi sürümlerinde belli bir süredir bulunan 'Dark Theme' (karanlık tema) özelliği nihayet iOS'a da geliyor. Gözlerinizin daha az yorulmasını istiyorsanız ve iPhone'da YouTube uygulaması kullanıyorsanız artık siyah temaya erişebileceksiniz.
Bazı Reddit kullanıcılarına göre özellik henüz herkese açılmış değil, ancak bu tahminlere göre, özellikle uygulamanın ne kadar popüler olduğunu düşünürsek, tıpkı Windows 10 güncellemeleri gibi Google yeniliği adım adım ve bölgeden bölgeye sırayla yapıyor olabilir. Ancak şundan herkes emin, yakında tüm iOS kullanıcıları YouTube'un parlak beyaz teması dışında koyu gri ve siyah tonlardan oluşan karanlık temayı kullanabilecek.
Eğer bu modu denemek istiyorsanız, YouTube uygulamasını manüel olarak güncelleyebilirsiniz, ancak eğer güncelleme henüz size açılmadıysa biraz beklemeniz gerekebilir. Karanlık teması olan Twitter ve YouTube'a Facebook'un da katılmasını bekliyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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