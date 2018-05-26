YouTube Mesajlaşma Masaüstüne Geldi

YouTube, bir süre önce mobil sürümlere getirdiği ve olumlu tepkiler aldığı özelliği, şimdi de masaüstüne getiriyor!

YouTube Mesajlaşma Masaüstüne Geldi

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