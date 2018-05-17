YouTube Music Geliyor
Dünyanın en büyük video sitesi YouTube, Spotify ve Apple Music karşısında şansını bir kez daha denemeye kararlı!
Google, müzik hizmetlerini bir araya getirmeyi ve Google Play Music'i zamanla ortadan kaldırmayı planlıyor.
Değişiklikler kapsamsında YouTube Music, aylık 10 dolarlık bir hizmet olmayı sürdürecek. Music ve orijinal şovları, reklamsız YouTube'u içeren yeni YouTube Premium ise aylık 12 dolara sunulacak. Yani yeni hizmetin fiyatı, YouTube Red'in fiyatından 2 dolar daha pahalı.
YouTube, Music hizmetine veya YouTube Red'e kaç kullanıcının üye olduğunu şimdiye kadar hiç açıklamadı ancak firmanın müzik hizmetinin çoğunlukla Spotify'ın gölgesinde kaldığı biliniyor. 75 milyon ücret ödeyen üyesi bulunan Spotify'ın en yakın rakibi, 40 milyon ücretli üyesi bulunan Apple Music.
Şimdi ise YouTube, yenilediği YouTube Music uygulamasıyla şansını ABD, Güney Kore, Meksika, Yeni Zelanda ve Avustralya'da, sonraki haftalarda ise 14 başka ülkede tekrar deneyecek. Müzik uygulaması, en büyük video sitesi olan YouTube'un tam aksine videolardan çoğunlukla yoksun olacak.
Yeni hizmet "yoğun biçimde kişiselleştirilmiş" olacak ve YouTube'taki tüm hesap geçmişinizi gözden geçirecek. Bunun yanında Google'ın YouTube Music'i tanıtmak için "muazzam bir para harcamaya" hazır olduğu söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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