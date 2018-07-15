YouTube, Önce Kapattı, Sonra Açtı!

YouTube'un bazı kanalları aniden kapatmasının (ve ardından tekrar açmasının) ardında yatan neden meğerse işte buymuş...

YouTube, Twitch Reklamı Yapanları Engelledi

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