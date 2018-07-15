YouTube, Önce Kapattı, Sonra Açtı!
YouTube'un bazı kanalları aniden kapatmasının (ve ardından tekrar açmasının) ardında yatan neden meğerse işte buymuş...
YouTube, büyük rakibi Twitch ile aralarındaki kavgayı farklı bir boyuta taşıdı. Linus Tech Tips, Surny ve Aztrosizt gibi YouTube kanallarının sahipleri, hesaplarının aniden kapatılmasına (geçici de olsa) tepki gösterdi.
YouTube uzun zamandan beri kullanıcıları siteden uzaklaştıracak promosyonları yasaklıyordu. Ancak bu yasak belirsiz bir sebepten dolayı aniden çok sıkı şekilde uygulanmaya başlandı. Bazı kanallar hiçbir uyarı ya da bildiri olmaksızın kapatıldı. YouTube'un böyle bir konu üzerinde bu kadar sert davranıyorken, çok daha zararlı davranışların (çocuk kanalı kılığında yayın yapan zararlı davranışlar sergileyen kanallar) cezasız kalmasını görmek hem izleyicileri, hem de içerik üreticilerini üzdü.
İşin daha ilginç kısmı, Engadget ve Polygon, YouTube ile iletişime geçerek bu ani kararın arkasındaki sebebi sorduklarında platform temsilcileri Twitch promosyonu yapmanın kesinlikle yasak olmadığını açıkladı. Ayrıca bu promosyonların da dereceleri bulunuyor, yani biri 10 saniyelik bir YouTube videosu hazırlayarak izleyicilerini Twitch yayınına çağırabilir, ki bu çok sık rastlanan bir durum ve yasaklanması mazur görülebilir. Ancak içerik bakımından normal bir YouTube videosunun küçük bir kısmında ya da açıklama kısmında Twitch linki paylaşmak sakıncalı mı bilinmiyor.
Neyse ki en başta kapatılan hesaplar şu an tekrar açılmış durumda. Ancak YouTube ve Twitch'in içerik bakımından benzer alanlara yayılması rekabeti kızgın hale getiriyor. YouTube'un bu hareketi eğer devam etseydi şirketin uzun vadede takipçi kaybetmesi kaçınılmaz olabilirdi.
Ali Ruhi Öztürk
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