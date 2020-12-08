YouTube'dan Önemli Bir Bedava Film Müjdesi Geldi; Ama Bizim İçin Değil!

Yeni James Bond filmi No Time To Die COVID-19 salgını yüzünden arada kalmış ve yayına giremiyor olabilir ancak en azından bazı ülkelerdeki casus filmi severler, bu süreyi yalnız geçirmeyecekler. SlashFilm ve io9 tarafından bildirilene göre YouTube ve MGM, ilk 19 James Bond filmini ABD'de YouTube'un "Ücretsiz İzleme" kısmı aracılığıyla sunuyor. Bu filmlerin arasında Sean Connery'nin yıldızlığını yaptığı Dr. No ve Goldfinger filmlerinden Pierce Brosnan'ın Goldeneye gibi filmlerle kısa Bond canlandırmasına kadar tüm filmler bulunuyor.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Sony'nin Daniel Craig dönemi filmleri izlenemiyor ancak Casino Royale'in tekrar çekimini ve Quantum of Solace'ı (ancak Skyfall veya Spectre değil) Netflix üzerinde izlemeniz mümkün.
Bu ücretsiz filmlerin neden sunulduğu veya ne kadar süreyle sunulacağı belli değil ancak Connery'nin kısa zaman önceki vefatından sonra uygun bir hürmet gösterisi oldukları kesin. Ne yazık ki, bu ücretsiz izleme seçeneği şu an Türkiye'ye sunulmuş değil. Başka bir deyişle, Türkiye sınırları içerisindeyseniz, filmleri izleme şansınız ne yazık ki yok...
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