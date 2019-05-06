YouTube Originals Yakında Ücretsiz İzlenebilecek

YouTube'un ücretli bir hizmeti, yakında reklam destekli ve ücretsiz olarak dizi izlemenize izin verecek!

YouTube Originals Yakında Ücretsiz İzlenebilecek

YouTube, "Originals" kütüphanesini ücretsiz olarak izlemenin yolunu açıyor. Bu sayede Cobra Kai, Lazer Team ve Liza on Demand gibi popüler YouTube Premium dizilerini reklam destekli olarak, ücretsiz izleyebileceksiniz.

YouTube Originals şimdiye dek ücretli olarak YouTube Premium ve YouTube TV üyelerine sunuluyordu ancak bu değişecek. Bu noktada iki noktaya vurgu yapmak gerekiyor: Öncelikle tüm diziler, ilk günden ücretsiz hale gelmeyecek ve ücretsiz olanlar, sürekli olarak ücretsiz kalmayacak. Yani diziler, her an ücretli ve ücretiz hale gelebilecekler, bu yüzden çabuk davranmanız gerekecek.

İkincisi ise reklamların, uzun YouTube videolarında olduğu gibi tam ekran olacağı.

YouTube'un böyle bir strateji değişikliği yapmasının nedeni, reklamcılara üst düzey bir alan sunmak. Originals dizilerinin yakında ücretsiz hale gelmesiyle ilgili daha fazla bilgiye YouTube'un blog gönderisinden ulaşabilirsiniz.

Catch Up on Cobra Kai Season One in Under 4 MinutesCatch Up on Cobra Kai Season One in Under 4 Minutes
The real story of Cobra Kai has only just begun. Relive the hardest-hitting moments from season 1 before watching the whole new season of Cobra Kai. All episodes now streaming. Watch now with YouTube Premium - To see if Premium is available in your country, click here: Exclusive Merch:

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