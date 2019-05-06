YouTube Originals Yakında Ücretsiz İzlenebilecek
YouTube'un ücretli bir hizmeti, yakında reklam destekli ve ücretsiz olarak dizi izlemenize izin verecek!
YouTube, "Originals" kütüphanesini ücretsiz olarak izlemenin yolunu açıyor. Bu sayede Cobra Kai, Lazer Team ve Liza on Demand gibi popüler YouTube Premium dizilerini reklam destekli olarak, ücretsiz izleyebileceksiniz.
YouTube Originals şimdiye dek ücretli olarak YouTube Premium ve YouTube TV üyelerine sunuluyordu ancak bu değişecek. Bu noktada iki noktaya vurgu yapmak gerekiyor: Öncelikle tüm diziler, ilk günden ücretsiz hale gelmeyecek ve ücretsiz olanlar, sürekli olarak ücretsiz kalmayacak. Yani diziler, her an ücretli ve ücretiz hale gelebilecekler, bu yüzden çabuk davranmanız gerekecek.
İkincisi ise reklamların, uzun YouTube videolarında olduğu gibi tam ekran olacağı.
YouTube'un böyle bir strateji değişikliği yapmasının nedeni, reklamcılara üst düzey bir alan sunmak. Originals dizilerinin yakında ücretsiz hale gelmesiyle ilgili daha fazla bilgiye YouTube'un blog gönderisinden ulaşabilirsiniz.
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