YouTube Para Kazanma Kurallarında Değişiklik
YouTube'un para kazanma politikaları, videolardan para kazanmayı çok daha zor bir hale getirdi!
Birkaç hafta önceki Logan Paul intihar ormanı videosu tartışmalarının ardından YouTube, içeriklerini doğru şekilde incelememekten dolayı ateşe tutuldu. Google, popüler YouTuber ile ilişkilerini keserken diğer şeylerin yanı sıra saldırgan içerikler için en popüler kanalları elle inceleyebileceği de bildirildi.
Google, YouTube sisteminde yapacağı değişikliklerin bazılarını bir blog yazısında açıkladı.
Google, 2017'nin birçok açıdan zorlu bir yıl olduğunu söylese de, içerik oluşturucuların YouTube'dan altı haneli sayılarda para kazananlarda artış olduğunu ve yıllık bazda %40 artış olduğunu belirtti. 2018'de "kötü aktörlerin" kitlelerine zarar vermesine engel olmak ve hak eden içerik oluşturucuların ödüllendirilmesine devam etmek için firma para kazanma politikasını değiştiriyor.
Artık yalnızca, son 12 ayda 4.000 saatten fazla izlenme süresi olan ve en az 1000 abone sahibi olan kanallar YouTube İş Ortağı Programı (YPP) aracılığıyla reklamlardan para kazanacaklar. Bu, para kazanmanın sadece 10.000 ömür boyu izlenme sayısını aşmasına bağlı olması kriterinden çok daha zorlu bir kriter.
Bu değişiklikler şu an için sadece yeni başlayanlar için geçerli olsa da 20 Şubat 2018'den itibaren mevcut kanallar için de uygulanacak. Bu eşiğe ulaşan kanallar, YPP'ye yönlendirilmeden önce potansiyel rahatsız edici içerikler bakımından elle incelenecekler.
Google, bu değişikliklerle parayı kötü aktörlerin elinden almayı ve rahatsız edici içeriğin para kazanmasını önlemeyi umuyor.
Yeni eşik potansiyel olarak çok sayıda içerik oluşturucuyu etkileyecek olsa da Google, kanalların kitlelerini büyütmek için İçerik Oluşturucu Akademisi, Yardım Merkezi ve İçerik Oluşturucu Sitesi'ni kullanabileceğini söylüyor. Firma, 2017'de bu eşiğin altına düşen kanalların %99'unun yılda 100 doların altında kazandığını ve %90'ın ayda 2.50 dolardan az kazandığını da belirtti.
H. Hüseyin Öztürk
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