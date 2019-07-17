YouTube Premium ve Music Türkiye'ye Açıldı
YouTube Premium ve müzik akış hizmeti YouTube Music, artık Türkiye'de de kullanılabiliyor! İşte fiyatlar ve fazlası...
YouTube'un ücretli sürümü YouTube Premium, sonunda Türkiye'de hizmet vermeye başladı. Bu gelişmeyle birlikte YouTube Music de kullanıma sunuldu. Peki, bu hizmetlerin fiyatı ne kadar?
YouTube Premium'a üye olanlar, platform üzerindeki videoları reklam görmeden izleyebiliyorlar. Bunun yanında Premium, telefonunuzda arka planda video oynatmanıza ve videoları çevrimdışı izlemek için kaydetmeye izin veriyor. Son olarak YouTube Original içerikleri, herhangi bir ek ücret ödemeden izlenebiliyor.
YouTube Premium'un Türkiye fiyatı, üç aylık ücretsiz deneme süresinin ardından aylık 16,99 TL olarak belirlenmiş. 1 aylık ücretsiz deneyebildiğiniz aile üyeliğinin (en fazla 5 kişi) maliyeti ise ayda 25,99 TL.
Müzik akış hizmeti YouTube Music'in fiyatı ise ilk üç ay ücretsiz olmak üzere ayda 13,99 TL. Aile paketini tercih ederseniz (yine en fazla 5 kişi), ayda 20,99 TL ödemeniz gerekiyor. Bu durumda sadece 1 ay ücretsiz kullanım hakkınız bulunuyor.
YouTube'un ücretli hizmetlerinin geçmişi 2014'e dayanıyor. İlk olarak Music Key olarak ortaya çıkan ücretli YouTube, 2015'te YouTube Red'e dönüşmüştü. 2018'de ise ücretli hizmetler, YouTube Premium ve YouTube Music gibi parçalara ayrıldı.
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