YouTube Premium ve Music Üye Sayısı Açıklandı!

Artık YouTube'ın akış hizmetlerinin, rakiplerine karşı nasıl bir durumda olduğu çok daha net bir şekilde biliyoruz. Alphabet lideri Sundar Pichai, firmanın son gelir duyurusunda YouTube Premium ve YouTube Music'in 2019'un dördüncü çeyreği itibariyle toplam 20 milyon üyeye sahip olduğunu duyurdu. Her ne kadar bu sayı Spotify'ın 113 milyon ücretli üyesi (2019 Eylül itibariyle) ve Apple Music'in 60 milyon üyesi (Haziran 2019 itibariyle) karşısında çok düşük kalsa da, Premium kullanıcılarının hatırı sayılır bir orana sahip oldukları bir gerçek.
Amazon Music bu yıl Ocak itibariyle 55 milyon üyeye sahipti ancak bu sayının ne kadarının tam Music Unlimited erişimine dahil olduğu net değil.
Firmanın canlı YouTube TV hizmeti de göreceli olarak başarılı sayılabilir ve 2019 sonu itibariyle yaklaşık 2 milyon üyeye sahip. Bu sayı da Hulu With Live TV'nin Kasım ayındaki 2,7 milyon üyesi ve Sling TV'nin 2,69 milyon üyesi karşısında son derece kabul edilebilir durumda.
YouTube bu hizmetlerin bu sayılara nasıl ulaştığı konusunda açıklama yapmış olmasa da, birkaç muhtemel etken bulunuyor. YouTube'un genel anlamda her yerde bulunması rahatlıkla görülebilmesine imkan tanıyor. Eğer bir Android telefon kullanıyorsanız YouTube Music için üye olmanız sadece bir tıklama ötede; sadece YouTube uygulamasına giriş yapmanız ile Premium ve TV için reklamlarla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca sponsorluklar da bulunuyor. Bazı spor dalları da dahil olmak üzere pek çok büyük etkinlik bu hizmetlerde yayınlanıyor ve YouTube TV pazarlamasından kaçınmak pek kolay değil.
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