YouTube Premium'a 1080p İndirme Seçeneği Geldi
YouTube Premium'un pek çok kullanıcı için can sıkıcı olan kısıtlaması, artık yok!
Yakın zamanda Türkiye'ye açılan YouTube Premium'u kullananlar, videoları artık telefonlarına 1080p çözünürlüğünde indirebilecekler. Bugüne kadarki kısıtlama, videoları en yüksek 720p çözünürlükte indirmenize izin veriyordu.
Yenilik Android ve iOS'taki YouTube uygulamasına kademeli olarak sunulduğundan henüz tüm telefonlarda görünmeyebiliyor. Premium üyesi iseniz ve 1080p indirme seçeneğini görmüyorsanız, uygulamayı en son sürüme güncellediğinizden emin olun.
Videoları indirerek izlemek, reklamsız izleme keyfinin yanında, metro gibi internet bağlantısının olmadığı yerlerde, daha önce indirdiğiniz içerikleri dilediğinizce izlemenize izin veriyor. 1080p indirme seçeneği, özellikle büyük ekranlı telefonların daha keskin görüntüler elde etmesini sağlayacak.
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