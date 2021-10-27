YouTube Shorts Fonu Şimdi Türkiye'de!

YouTube, Ekim ayından itibaren kısa video içerik üretimini teşvik etmek amacıyla YouTube Shorts Fonu'nu Türkiye'de de kullanacağını açıkladı. Shorts formatında yaratıcı ve benzersiz videolar üreten içerik üreticilerine ve sanatçılara, yaptıkları katkılar karşılığında ödeme yapılacak.