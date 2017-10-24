YouTube, Telefonda Müziği Arka Planda Çalsın
Telefonda YouTube'u arka planda çalıştırmanın bir yolunu arıyorsanız, işte izlemeniz gereken yol!
Telefonda YouTube üzerinden müzik dinleyenlerin ortak derdi, telefonu yanlışlıkla kilitleyip veya uygulamadan çıkıp, müziği yarıda kesmek.
YouTube, bu şekilde, videoları izlemeden müzik dinlemek istediğimizi biliyor ve bu yüzden böyle bir işlevi sadece YouTube Red üyelerine sunuyor. Ancak bir The Verge'den yazar Vlad Savov, Android ve iOS için yeni bir yöntem keşfetti.
İki platform için de çözüm, YouTube uygulaması yerine web tarayıcınızı kullanmanız. Android'de Chrome'u kullanarak youtube.com'u açın ve Chrome'un sağ üstteki menü düğmesine dokunarak "Masaüstü siteyi ise" seçeneğini işaretleyin. Artık video çalarken uzaklaştığınızda video duraklayacak, ancak uyarı menüsünden devam ettirebileceksiniz.
iOS'ta ise farklı bir web tarayıcısını, Dolphin'i indirmeniz gerekiyor. Bundan sonra yapmanız gerekenler Android'deki gibi. Dolphin'de YouTube'u açın ve videoyu çalmaya başlayın. Dolphin'den çıktığınızda iOS Control Center'ı kullanarak videoyu tekrar başlatın.
Zeynel A. Öztürk
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