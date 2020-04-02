YouTube, TikTok'a "Shorts" ile Karşılık Verebilir

Görünüşe göre TikTok'un önlenemeyen yükselişinden endişe eden YouTube, kullanıcıların platformundan kaçmasını engelleyecek bir işlev üzerinde çalışıyor.

YouTube, TikTok'a "Shorts" ile Karşılık Verebilir

YouTube, kullanıcılarının TikTok'a kaçmasından dolayı endişeleniyor olabilir. The Information'ın kaynaklarına göre YouTube, mobil uygulamada yer alacak bir "Shorts" işlevi üzerinde çalışıyor.

Shorts'un kısa videolardan oluşan paylaşımlara yer vereceği belirtiliyor. YouTube'un elindeki geniş şarkı lisansı yelpazesi sayesinde dilediğiniz bir müziği videolarınıza ekleyebiliyorsunuz. YouTube'tan resmi bir açıklama yok, ancak Shorts'un 2020'nin sonuna doğru hazır olacağına inanılıyor.

Google, daha önce de rakip hizmetlerin işlevlerinden ilham almıştı, Snapchat ve Instagram'daki "hikaye" işlevi gibi. Burada da firma, aynı yolu izleyebilir ve kısa klipler seyretmek isteyen kullanıcılarını başka platformlara gitmekten alıkoyabilir. Bu noktada YouTube'un işi zor çünkü, genç yetişkinlerin bir bölümü zaten TikTok'u tercih ediyor ve Shorts'u gördüklerinde YouTube'a geçmek istemeyebilirler.

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