YouTube "Tuhaf Video Önerilerini" Kabul Etti
Eğer YouTube üzerinde ilginiz olmayan video önerileri aldıysanız, yalnız değilsiniz!
Eğer YouTube tarafından size önerilen ve izleme geçmişiniz veya ilgi alanınız ile ilgisi olmayan ilginç videolar sebebiyle kafanız karıştıysa, yalnız değilsiniz. Birçok YouTube izleyicisi, son haftalarda kendilerine önerilen ilginç videolar sebebiyle şikayetçi.
Konu hakkında birçok sosyal medya kanalından Google'a yöneltilen bu sorun, sonunda karşılık buldu. Firma, önerilen videolar özelliği ile ilgili "tuhaf bir şeylerin döndüğünü" kabul ederken, bir YouTube topluluk yöneticisi, Reddit üzerindeki bir gönderiye gönderdiği yorum ile YouTube'un bu sorunun varlığını kabul ettiğini ve problemin üzerinde çalıştığını açıkladı.
Gönderide şu sözler yer alıyor: "YouTube bu gönderiden ve bahsettiği sorundan haberdar ve üzerinde çalışıyor- ilginç bir şeyin döndüğünü düşünüyoruz." YouTube temsilcisi bunun ardından aynı yorumu düzenleyerek "YouTube'un bu sorunun sebebini bulduğunu ve problemin an itibariyle düzelmiş olması gerektiğini" belirtti. Bununla beraber önerilen videolar kısmında ilginç videolarla karşılaşmaya devam eden kullanıcıların ise YouTube ile iletişime geçerek yetkilileri haberdar etmeleri gerektiği belirtildi.
Eğer YouTube üzerinde ilgi alanınızla ilgili video önerileri ile karşılaşmaya devam ediyorsanız, ilgi alanınıza dahil olan videolara göz atmanız veya YouTube destek platformu ile iletişim kurmanız gerekiyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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