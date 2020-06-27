YouTube'u TV'lerinde İzleyenlerin Sayısı, Tahminlerin de Ötesinde

Televizyon izleme alışkanlıkları değişiyor, insanlar online platformlara yöneliyor. Yayınlanan son YouTube raporu da bunu doğrular nitelikte. Açıklanan rakamlara göre her ay 100 milyon kişi TV'de YouTube izliyor. İşte diğer çarpıcı oranlar.

  • Ercan Uğurlu
Her Ay 100 Milyon Kişi TV'de YouTube İzliyor

İnsanların televizyon izleme alışkanlıkları hızla değişirken, televizyonlarda online hizmetler tüketilmeye başlandı. Özellikle yeni neslin bu büyümeye hız kattığı bir gerçek. Ancak öte yandan yaşı ileri olan kullanıcıların da alışkanlıkları değişiklik gösteriyor. Bunda da son dönemde COVID-19'un büyük etkisinin olduğu açık.

Dijital servisler içeriklerini genişleterek geleneksel televizyon kanallarının yerini almaya hazırlanırken, YouTube da insanların televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirmede büyük öneme sahip. Öyle ki, açıklanan yeni rapora göre, ABD'de her ay 100 milyondan fazla kişi televizyonlarda YouTube izliyor.

Öte yandan televizyonlarda YouTube izleme süresi de artmış. Geçen seneye göre yüzde 80 oranında artış gösteren TV'de YouTube izleme oranı, 2019'un Mart ayından bu yana ise yüzde 250 oranında yükselmiş.

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YouTube'u TV'lerinde İzleyenlerin Sayısı, Tahminlerin de Ötesinde

 

 