YouTube'u TV'lerinde İzleyenlerin Sayısı, Tahminlerin de Ötesinde

İnsanların televizyon izleme alışkanlıkları hızla değişirken, televizyonlarda online hizmetler tüketilmeye başlandı. Özellikle yeni neslin bu büyümeye hız kattığı bir gerçek. Ancak öte yandan yaşı ileri olan kullanıcıların da alışkanlıkları değişiklik gösteriyor. Bunda da son dönemde COVID-19'un büyük etkisinin olduğu açık.
Dijital servisler içeriklerini genişleterek geleneksel televizyon kanallarının yerini almaya hazırlanırken, YouTube da insanların televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirmede büyük öneme sahip. Öyle ki, açıklanan yeni rapora göre, ABD'de her ay 100 milyondan fazla kişi televizyonlarda YouTube izliyor.
Öte yandan televizyonlarda YouTube izleme süresi de artmış. Geçen seneye göre yüzde 80 oranında artış gösteren TV'de YouTube izleme oranı, 2019'un Mart ayından bu yana ise yüzde 250 oranında yükselmiş.
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