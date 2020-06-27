YouTube'u TV'lerinde İzleyenlerin Sayısı, Tahminlerin de Ötesinde

Televizyon izleme alışkanlıkları değişiyor, insanlar online platformlara yöneliyor. Yayınlanan son YouTube raporu da bunu doğrular nitelikte. Açıklanan rakamlara göre her ay 100 milyon kişi TV'de YouTube izliyor. İşte diğer çarpıcı oranlar.