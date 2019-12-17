YouTube'un Ünlü İsminden "Mola" Kararı!

YouTube'un en çok bilinen yayıncılarından biri, mola vermeye karar verdi. PewDiePie (veya gerçek adıyla Felix Kjellberg) YouTube'un yeni taciz politikasını eleştiren bir videoda 2020'nin başlarında yayın yapmaya "ara vereceğini" duyurdu. Daha detaylı bir açıklamanın daha sonra verileceğini söylerken, sebebin tükenmişlik olabileceğine işaret etti ve "çok yorgun hissediyorum" cümlesini kurdu. Ağustos ayında da bundan bahsetmiş ve "10 yıldır ilk defa" YouTube dışında bir şey hakkında düşünmek istediğini söylemişti.
PewDiePie'ın son yıllarda pek çok tartışmanın içerisinde yer aldığı söylenebilir. Kendisi birden fazla ırkçı çıkışa sahipti ve "PewDiePie'a üye olun" Mem'leri o kadar büyüdü ki, silahlı saldırganların bile kullandığı bir slogan haline geldi. Bütün bunlara muazzam üye sayısı ve gerek eleştirmenlerden gerek sürekli olarak video üretmesini bekleyen kişilerden gelen baskıyı da eklemeyi unutmamak gerekiyor.
Bu açıklama, online video yayıncıları için bir başka yaygın probleme daha dikkat çekiyor. Yaratıcılar genellikle izleyicilerini kaybetmemek için sürekli olarak içerik yayınlamaya zorunlu hissediyorlar ve bu da mola vermek için kendilerine pek fazla zaman ayıramadıkları anlamına geliyor. PewDiePie'ın üye sayısı ile rahatlıkla mola verebileceğini söylemek mümkün ancak daha küçük boyutlu pek çok YouTuber bu lükse sahip değil.
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