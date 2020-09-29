YouTube videoları nasıl indirilir? 2020 en iyi Youtube indirme programları

Ücretsiz YouTube indirme yazılımları, YouTube videolarını bilgisayarınıza kaydetmeyi çok kolay bir hale getiriyorlar. Bu işi yapan web siteleri de var, ancak uzak sunucu üzerinde çalıştıkları için hem daha yavaşlar, hem de işyeri için uygun olmayabilecek reklamlar gösterebiliyorlar.
Bu nedenle YouTube videolarını indirmek için masaüstü yazılımlarını tercih etmenizi öneriyoruz. Masaüstü YouTube indirme programları, videoları farklı formatlarda kaydetmenize, çalma listelerini indirmenize, videodaki sesi ayırmanıza ve fazlasına izin verebiliyor.
İşte şu anki en iyi YouTube indirme programları.
1. 4K Video Downloader İle Youtube Video İndir
4K Video Downloader, bir süredir en sorunsuz ücretsiz YouTube indirme araçlarının başında geliyor. Kullanımı basit olan yazılım, kişiselleştirme olanakları sunuyor ve ek yazılımlarla gelmiyor.
Videoyu veya 24 videodan uzun olmayan bir çalma listesini indirmek için URL'sini kopyalayıp, Paste URL'ye tıklamanız, ardından çıktı formatını, kalitesini ve konumu seçmeniz yeterli. Videoları farklı video formatlarında kaydedebileceğiniz gibi, MP3 sesi biçiminde de kaydetmeniz mümkün.
Web sitesi: 4K Video Downloader
2. WinX YouTube Downloader İle Youtube Video İndir
YouTube dahil Facebook, Vimeo ve DailyMotion gibi popüler sitelerden video indirebilen WinX YouTube Downloader'ın kullanımı da çok kolay. URL'yi programın içerisine yapıştırmanız, çıktı formatını ve kaliteyi seçmeniz yeterli. İndirmek istediğiniz dosyaları ekledikten sonra "Download"a basın. Tüm dosyalar aynı anda işlenecek ve seçtiğiniz klasöre kaydedilecek. WinX YouTube Downloader, 4K seçeneği bulunan videoları 4K olarak indirebiliyor. 4K Video Downloader'ın gerisinde kaldığı tek yer ise 360 derece ve 3D videoları indirememesi. Aksi halde WinX YouTube Downloader'ı denemenizi öneriyoruz.
Web sitesi: WinX YouTube Downloader
3. Any Video Converter Free İle Youtube Video İndir
En iyi ücretsiz YouTube indirme araçlarından biri olan Any Video Converter Free'nin ücretsiz sürümünün tek dezavantajı, bir defada bir video indirmenize izin vermesi. Ancak ücretsiz bir çözüm arıyorsanız, bu kısıtlama sizi etkilemeyebilir. Any Video Converter Free, birçok video formatını destekliyor, hatta içerisinde temel bir video düzenleyici bulunuyor.
İndirme sırasında ByteFence ve Yahoo yazılımlarını yüklemeniz isteniyor, bu yüzden dikkatli olun.
Web sitesi: Any Video Converter Free
4. Free YouTube Download İle Youtube Video İndir
Basit bir YouTube videosu indiricisi olan Free YouTube Download, URL'yi yapıştırarak videoları birkaç tıklamayla indirmenize izin veriyor. Otomatik İndirme seçeneği açıkken tıklamanıza da gerek kalmıyor. Aynı anda birden fazla videoyu indirebilir, birkaç farklı formata dönüştürebilirsiniz. Dilerseniz videoyu sadece sesten oluşan bir MP3 dosyasına da dönüştürebilirsiniz.
Yazılımın tek ancak biraz büyük dezavantajı, sadece üç dakikadan kısa olan videoları indirmenize izin vermesi. Bundan dolayı çoğu müzik videosu dışarıda kalıyor.
Web sitesi: Free YouTube Download
5. aTube Catcher İle Youtube Video İndir
İsmine bakıldığında YouTube'a özel bir yazılım gibi görünse de, aTube Catcher büyük video sitelerinin çoğundan video indirebiliyor. Ancak yazılımı kurarken dikkat edin. Kurulum sırasında bir adware, kurnazca bilgisayarınıza yüklenebilir. Bunu atlatmak için ilk uygulama teklifi için Cancel'a, ikincisinde Decline'a basın. Artık aTube Catcher'ı kötü sürprizler olmadan kullanabilirsiniz.
aTube Catcher, tüm YouTube indirme araçlarında bulunmayabilen bir işlev sunuyor ve birçok videoyu aynı anda indirmenize izin veriyor. Yazılımın ekran videosu kaydetme, video birleştirme ve disk yazma gibi hoş ek özellikleri de var.
Web sitesi: aTube Catcher
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