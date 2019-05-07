YouTube Videolarında Alışveriş Reklamı Testte

Google, YouTube videolarına eklemek istediği bir özelliği daha test etmeye başladı!

YouTube Videolarında Alışveriş Reklamı Testte

Google, arama sonuçlarında alışveriş reklamlarını test etmeye Mart ayında başlamıştı. Bu sayede reklamcılar, Google Resimler sonuçlarında sponsorlu resimler gösterebilecekti. Bu sponsorlu resimler üzerindeki alışveriş etiketleri ne tıklandığında, resimdeki ürün ve fiyatı bulunabilecekti.

Şimdi, The Information'dan gelen yeni bir rapora göre Google, alışveriş reklamlarını video alanında da güçlendirmek istiyor. Rapora göre internet devi, YouTube videolarının altına ürün tavsiyeleri ve fiyatları eklemeye başladı. Bunların üzerine tıkladığınızda ödeme için Google Express sayfası açılıyor. Bu sayfada ürün yorumları, puanlandırmaları, iade koşulları ve benzer ürün önerileri yer alıyor.

Testlerin hangi ülkelerde yapıldığı belirtilmiyor ancak deneyin Google'ın daha büyük bir çabası olan Google Shopping'in bir parçası olduğu söyleniyor. Google, Amazon'la rekabet edebilmek için Express'i Shopping'e dönüştürmeye çalışıyor.

YouTube geçen sene benzer bir adım atmış ve en az 10.000 üyesi bulunan kanalların, direkt olarak ürün satabilmelerine izin vermişti. Google'ın yeni adımının onu alışveriş canavarı Amazon'a yaklaştırıp yaklaştırmayacağını zaman gösterecek.

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