YouTube, Yanlış Bilgileri Önerilerden Çıkaracak
YouTube'ta video önerilerinde görünen "yalan yanlış" bilgiler, yakında çok daha az görünecek!
YouTube, öneri olarak daha az "düz dünya" videosu göstermek için bazı değişiklikler yapmak üzere olduğu duyurdu. Değişiklikler yürürlüğe girdiğinde yanlış bilgi veren içerikler, kullanıcılara daha az görünecek.
YouTube, yaptığı açıklamada değişiklikten hangi içeriklerin etkileneceğini şöyle açıkladı:
"Ciddi bir hastalığı geçirdiği iddia edilen bir ilaç, dünyanın düz olduğu iddiası veya 9/11 gibi tarihi olaylarla ilgili açıkça yanlış iddialarda bulunan video gibi içerikler."
Firmaya göre değişiklikten sadece öneriler etkilenecek. Yani video Topluluk Kuralları'nı çiğnemiyorsa, kanal üyelerine öneri olarak görünmeye devam edecek ve arama sonuçlarında görünecek. YouTube, bu değişiklik ile konuşma özgürlüğü ve kullanıcılara karşı sorumluluk arasında bir denge kurmayı umduğunu söylüyor.
Önerilerin filtrelenmesinde makine öğreniminden ve gerçek insanlardan faydalanılacak. Sistem ilk olarak ABD'de ortaya çıkacak ve verimliliği arttıkça, daha fazla ülkeye yayılabilir. Yani değişiklikleri hemen değil, makine öğrenimi sistemlerinin isabeti iyileştikçe, kademeli olarak göreceğiz.
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