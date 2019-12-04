YouTube'un Yasağı, Oyunlar İçin Gevşiyor!

YouTube'un şiddet içeriğine karşı sıkı kuralları, en azından bir konuda, biraz genişliyor!

YouTube'tan Şiddet İçeren Oyunlara Yeşil Işık

YouTube, şiddet içeren oyunlar için yaptığı değişikliği bugün duyurdu. Buna göre oyunlarda canlandırılan şiddet, TV dizileri ve filmlerdekiyle aynı şekilde ele alınacak.

Bu değişiklikten önce oyunlardaki şiddet, videoya yaş kısıtlaması getirilmesine neden oluyordu. Artık bu kısıtlama kaldırıldığından senaryo gereği şiddet, YouTube tarafından onaylanabilecek. Burada bir istisna, oyunun kendisinin şiddete odaklanması ve oyunun aşırı derecede şiddet içermesi. Yani her şiddet içerikli oyunun yaş kısıtlaması olmaksızın onaylanma garantisi bulunmuyor.

YouTube'un altını çizdiği bir nokta, oyunlardaki şiddete yönelik kısıtlamaların azaltılmasına rağmen "izleyicileri gerçek dünyadaki şiddete karşı korumaya yönelik yüksek çıtanın" yerinde duracağı. Değişikliklerin YouTube'a reklam verenlerin uyması gereken kurallarda değişiklik yapmadığını belirtmekte de fayda var. Bu kurallara göre şiddet içeriği, reklam için uygun değil.

Son olarak YouTube'un şiddet içeren videolara karşı katı tutumunu sürdürdüğünü hatırlatalım. Firma geçen sene bu tür içerik yükleyenlere karşı yeni cezalarını açıklamıştı.

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