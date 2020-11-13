YouTube Yıllardır Devam Ettirdiği Geleneğinden COVID-19 Nedeniyle Vaz Geçti

YouTube, her yıl gerçekleştirdiği Rewind kutlama etkinliğini bu yıl yapmayacağını açıkladı. Sebep? Büyük ölçüde COVID-19...

YouTube geleneğinden vaz geçti

YouTube, 2020 yılı için Rewind etkinliğini yapmayacağını duyurdu. Popüler videolar, trendler, dönüm noktaları ve YouTube içerik oluşturucularının bir tür kutlaması olan Rewind, 2010 yılında başladı ve on yıldır kesintisiz devam ediyor. Şirket, bu yılın "farklı" olduğunu ve "olmamış gibi devam etmenin doğru olmadığını" söylüyor.

Her yıl yapılan bu etkinlik, kimi kullanıcılar tarafından beğeniliyor, kimileri ise beğenmiyor. 2018 yılında 2018: Everyone Controls Rewind başlığı ile gerçekleştirdiğinde YouTube'da en fazla "dislike" alan video olmuştu. YouTube, bu etkinliği bir kutlamadan çok kendi reklamını yapmak için bir araç gibi kullandığı için eleştiriliyor. Firma bu eleştirilere kulak verdiğini Rewind 2019 videosunda duyurmuş ve bu yıl farklı olacağının sözünü vermişti. Ancak, beklenen olmadı.

Firma, "bu yıl Rewind'e ara verdiğini" duyurdu ve yaratıcılarına "insanları ayağa kaldırmanın" yollarını buldukları için teşekkür etti. Açıklamada kutlamanın gelecek yıl geri gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. COVID-19 salgınının birçokları için zor bir yıla yol açtığını düşünürsek, firmanın olağan kutlamalara devam etmemesi mantıklı geliyor.

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