YouTube, Yorumlar İçin Yeni Bir Çözüm Deniyor
YouTube, platform üzerindeki kötü, saçma veya ahlaka aykırı yorumlardan, en azından biraz olsun kurtulmak için yeni bir yöntem deniyor!
- Levent Öztürk
YouTube'un bir içerik platformu olarak oldukça başarılı olduğu söylenebilir. Ancak yorumlar kısmının, en iyi tabirle, pek de iyi karşılanan bir bölüm olmadığını söylemek mümkün. Hemen her videonun altında bazı pozitif veya faydalı yorumlar bulunsa da, genellikle düzinelerce kötü, uygunsuz veya tamamen saçma yorumlar yer alıyor. Bu problemin farkında olan Google da uzun süredir yorumlar kısmını düzgün bir halde tutmak için yöntemler arıyor.
XDA Developers tarafından bildirildiği üzere Hindistan'da başladığı söylenen YouTube'un en son testi, problemin çözümü için "örtbas etme" yöntemini kullanıyor ve platformun Android uygulamasında yorumlar kısmını varsayılan olarak gizliyor.
Yeni test sürümü, kullanıcı yorumlarını "sıradaki" videoların altında göstermek yerine alışıldık "beğenme", "beğenmeme", "paylaş", ve "indirme" simgelerinin yanına yeni bir "yorumlar" tuşu ekliyor. Yeni eklenen "yorumlar" tuşu "daha sonra izle" tuşunun yerini alıyor ancak bu özellik de rafa kalkmıyor; menü içerisine yerleştiriliyor.
Şu anda Google tarafından yeni özelliğin küresel olarak ne zaman yayımlanacağına yönelik bir açıklama yapılmış değil...
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