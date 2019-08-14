YouTube'a Ayrımcılık Suçlaması!
YouTube'un bazı eski ve mevcut çalışanlarının söylediğine göre firma, kendisine çok para kazandıran hesaplara adeta "torpil yapıyor."
- Levent Öztürk
Görünene göre YouTube, kendi kazdığı kuyudan çıkmayı beceremiyor. Washington Post'un haberine göre video devi, üst sıralarda yer alan video yayıncılarına, problemli içerikler konusunda ayrıcalıklı davranıyor. Yayının konuştuğu, bu içerikler hakkında kararları alan ekiplerde çalışmış veya çalışmakta olan 11 platform moderatörünün söylediğine göre, popüler hesaplar genellikle YouTube'un yönergelerinin daha "geniş" yorumlamaları ile karşılaşıyor.
Post'un kaynaklarının söylediğine göre YouTube, "aralarında Logan Paul, Steven Crowder ve Pew Die Pie'ın da bulunduğu popüler isimler için ayrıcalıklar uyguladı." YouTube ise bu iddiaları reddediyor ve kuralları herkese eşit uyguladığını söylüyor.
YouTube'un geliri, yüksek trafiğe sahip videolardaki reklamlardan geliyor ve platform, bu geliri vdeo sahipleri ile paylaşıyor. Birisi bir kuralı çiğnediği zaman, kanallarından veya yüklemelerinden reklamların kaldırılması ile karşı karşıya kalabiliyor. Ayrıca videolarının da tamamen kaldırılması mümkün. Ancak Post'un söylediğine göre Facebook ve Twitter'ın aksine, YouTube'un moderatörlerinin içerikleri kendileri silme hakları yok ve bir videonun veya kanalın reklamlar için güvenli olup olmadığı konusunda "son kararı veren üst yönetime" rapor vermek zorundalar.
Post ile konuşan moderatörlerin söylediğine göre raporları ve önerileri, YouTube'un daha fazla reklam çeken, öne çıkan içerik yaratıcıları söz konusu olduğunda genellikle dikkate alınıyor. Ayrıca kuralların pek çoğunun "etkisiz ve birbirleri ile çelişen" maddeler olduğunu, "sürekli olarak değişen sözleşme değişimleri ve genel standartlara bakış açısının değişmesi ile beraber doğaçlama kararlar" olduğunu söylüyorlar.
YouTube son zamanlarda platformdaki problemli içerikleri sınırlayamamasından dolayı pek çok eleştiri alıyor. Firma, bir milyon videoyu terör kurallarının ihlali nedeniyle teker teker izlemek, tehlikeli iddiaları ve şakaları yasaklamak ve komplo teorilerini önermemesi için algoritmalarını değiştirmek gibi pek çok şey denedi. Sadece 2018 yılında 58 milyon video sözleşme ihlali sebebiyle YouTube'tan kaldırıldı.
Ancak bütün bu çabalar yeterli olmadı. Bu yılın başlarında Google'ın kendi çalışanları firmanın LGBTQ topluluğunun haklarını korumak için yeterli çaba göstermediği gerekçesi ile SF Pride'dan yasaklanmasını istediler. Ayrıca Avrupa'daki YouTuber'lar da sendikalaşarak "firmanın kanun ve kararları konusunda, özellikle de videoların parasallaştırılması veya parasallaştırılmaması ile ilgili olarak daha açık" olmasını isteyen bir çaba başlattılar.
YouTube sözcüleri, firmanın kim olursa olsun herkese eşit davrandığını belirterek, son birkaç yıldır ciddi yatırımlar yaptıklarını ve gerek makine öğrenimi, gerekse insan gücü ile tehlikeli içerikleri sürekli olarak kaldırmaya uğraştıklarını söylüyor. Ancak eski veya mevcut moderatörlerin iddiaları, hiç de göz ardı edilecek gibi değil...
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