YouTube'da Bazı Değişiklikler Yolda
YouTube'un başındaki isim, YouTuber'ların sorularını cevapladı ve bizleri bekleyen değişiklikleri açıkladı!
YouTube'un baş yöneticisi Susan Wojcicki, içerik ve "Trending" bölümündeki videolarla ilgili soruları cevapladı. Wojcicki, bu bölümdeki videoların "en az yarısının" YouTuber'lara ait olacağının sözünü verdi.
Yönetici, daha ciddi sorunlar üzerinde çalışacaklarını da söyledi ancak bunların tüm ayrıntılarını vermedi. Wojcicki'ye göre Youtube, "giderek büyüyen" rahatsız edici davranıştan vazgeçirecek önlemler alacak. Bunun yanında YouTube'un videolardaki kısa müzikler (örneğin arka planda çalan bir müzik) için ileri sürülen telif hakkı iddialarına yönelik bir çözüm aradığı anlaşılıyor.
YouTube'un başındaki yönetici, Yeni Zelanda'daki terörist saldırısının videolarını kaldırmaya çalışırken masum bazı yorum videolarının da etkilendiğini, ancak bunun durumun ciddiyeti karşısında "gerekli" bir ödün olduğunu belirtti. Benzer şekilde CEO, küçük çocukların bulunduğu videolardaki yorumların kapatılmasının da değerli bir "takas" olduğunu söyledi.
Wojcicki'nin cevapları, YouTube'daki yanıltıcı bilgiler içeren videolarla ilgili endişeleri gidermedi. Yine de YouTube'un içerik oluşturucularının düşündüklerinden haberdar olması, bazı sorunlar çözülmese bile, olumlu bir gelişme.
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