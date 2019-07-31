YouTube'da çocuklar ve oyunlar lider
YouTube'un en çok izlenen içeriklerinin çocuklara yönelik videolar ve oyunlarla ilgili videolar olduğu ortaya çıktı!
- Levent Öztürk
Görünene göre YouTube üzerinde politik tartışmalar veya makyaj eğitimleri değil, çocuklar ve video oyunlar asıl trafik kaynakları olmaktalar. Pew tarafından yayımlanan bir hafta boyunca takip edilen 40.000 yüksek üye sayısına sahip kanalın analiz edildiği çalışmaya göre, YouTube kullanıcı tabanının büyük bir kısmı daha genç, Donald Trump'tan çok Fortnite ile ilgilenen ve İngilizce olmayan bir dilde akıcı olarak konuşan kişilerden oluşuyor.
Araştırma, YouTube'un ABD ile sınırlı bir durum olmadığını ortaya koydu. Genel olarak bakıldığında Pew tarafından incelenen yüksek üye sayısına sahip kanallar (en az 250.000 üye) Ocak 2019'un ilk haftasında toplamda çeyrek milyon video oluşturdu. Bu videoların sadece %17'si tamamen İngilizce idi.
En fazla aktif YouTube kullanıcısı olan ülke ABD olsa da (2018'de 180 milyon aktif kullanıcı), platform diğer ülkelerde önemli bir bedava eğlence kaynağı olmuş durumda. Digital Trends'in söylediğine göre 2019 yılında en fazla üye olunan 10 YouTube kanalının arasında Meksikalı röportaj şovu Badabun (39 milyon üye), Hintli eğlence kanalı Set India (48.7 milyon üye), Brezilyalı EDM müzik kanalı Canal Kondkilla (49.6 milyon üye) ve 100 milyon üye sunan Bollywood müzik ağı T-Series YouTube'un bu yıl için en büyükleri listesinde yer alıyor.
İngilizce konuşanlara bakıldığında ise oyunlar ve çocukların başı çektiği gözüküyor. Kâr amacı olmayan kuruluşun yaptığı ayrı bir içerik analizinde İngilizce dilindeki 30.000'den fazla video incelendi ve kategorilere (video oyunlar, yiyecek, güncel olaylar veya politika gibi) ayrıldı. Bulunana göre beş videodan biri video oyun içeriyordu. Oyun videoları genel olarak ortalamada 120.000'in üzerinde izleniyorlardı ve geri kalan diğer tüm kategorilerin önüne geçmekteydiler. Politika videoları ise en az izlenen kategori olurken en popüler kanalların yayımladığı videoların sadece %4'ünü oluşturuyorlardı.
Çocuklara yönelik veya çocuk içeren – hedef kitlesi kim olursa olsun – videolar ise diğer videoların neredeyse üç katı izleniyorlardı. Platformun çocuklar için en güvenli yer olmadığı düşünülürse, bunun ilginç bir veri olduğu söylenebilir. YouTube'un kullanıcıların en az 13 yaşında olmasını gerektiren şartına rağmen, uzun bir süredir çocuklar veya aile odaklı içerikler platformun en popüler içeriklerini oluşturuyorlar. Şu anda ABD'de YouTube'un çocukların mahremiyeti kanunlarına yönelik potansiyel ihlallerine yönelik araştırmaların başlatılması tartışılırken, The Wall Street Journal geçtiğimiz ay bir haberinde, YouTube'un çocuklar için olan tüm içeriği YouTube Kids'e aktararak genç beyinleri YouTube'ın tartışmalı olabilecek içeriklerinden korumayı hedefliyor...
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