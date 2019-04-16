YouTube'da Yeni Bir Koreli Rekoru!

YouTube'da bir rekor daha yerle bir oldu; yeni rekor geldi: İşte ilk gün rekoru ile dudak uçuklatan yeni video...

  • Ercan Uğurlu
YouTube'da Yeni Bir Koreli Rekoru!

Son dönemde pop fırtınası uzak doğuda esiyor. Güney Kore kökenli gruplar arasında yer alan K-Pop ile Black Pink adeta YouTube'u sallarken, şimdi de bir başka Güney Kore grubu olan BTS, bu fırtınayı körükledi. Ancak öyle ki, BTS işin dozunu biraz kaçırmış gibi...

Blackpink, kısa bir süre önce Kill This Love isminde bir video klibini YouTube'a koymuş ve  1 günlük izlenme sayısıyla rekor kırmıştı. 1 günde 56.7 milyon izlenme sayısına ulaşan Blackpink - Kill This Love, sadece 1 hafta sonra rekorunu BTS'ye teslim etmek zorunda kaldı. Zira BTS yeni şarkısı Boy With Luv'u yayınlayarak 1 günde tam 78 milyon görüntüleme aldı.

BTS (?????) '?? ??? ?? ? (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MVBTS (?????) '?? ??? ?? ? (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV
BTS (?????) '?? ??? ?? ? (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV Credits: Director : YongSeok Choi (Lumpens) Assistant Director : Guzza, Jihye Yoon, HyeJeong Park (Lumpens) Director of Photography : HyunWoo Nam (GDW) Gaffer : HyunSuk Song (Real lighting) Art Director : JinSil Park, BoNa Kim (MU:E) Assistant Art Team : YeMin Ahn, lee hyun seoung ,GyuHee Kim (MU:E) Art PD : il ho heo Techno Crane : Haksong Lee (Service Vision) Show Light : SungKeun Ma (A&T light) Visual Creative : Kim Sung Hyun, Lee Sun Kyoung, Kim Ga Eun, Lee Hye Ri Performance Directing: Son Sungdeuk, Lee Byungeun, Lee Doohwan Artist Management : Kim Shin Gyu, Kim Se Jin, Kim Dae Young, Kim Su Bin, Bang Min Wook, Lee Jung Min, An Da Sol, Park Jun Tae BigHit Entertainment. All rights reserved. Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws. Manufactured by BigHit Entertainment, Seoul, Korea. Connect with BTS: #BTS #????? #???????? #BoyWithLuv #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA #MV #Halsey #??

Eeğr BTS'nin Boy With Luv isimli şarkısı ve videosunu merak ediyorsanız hemen yukarıdan izleyebilirsiniz. Son dönemde trend haline gelen Kore grupları, bakalım önümüzdeki günlerde daha ne gibi çılgın işlere ve rekorlara imza atacak.

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