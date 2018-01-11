YouTube'dan Beyaz Sese Telif Hakkı Uyarısı
YouTube'da yayınlanan "beyaz ses" videosu, ilginç bir şekilde, telif hakkı iddiası ile askıya alındı!
Avustrulya merkezli bir müzisyen ve YouTube içerik yaratıcısı olan Sebestian Tomczak'in 10 saatlik beyaz ses videosu, telif hakkı ihlali sebebi ile dört farklı kaynaktan gelen şikayetler sebebiyle askıya alınmış durumda. Bu tip videolar, rahatlatıcı ve neredeyse sessiz olmaları ile insanları rahatlatmayı amaçlıyor. Bu durumun en ilginç yanı ise, bahsi geçen videonun bedava bir yazılım olan Audacity'nin içerisinde bulunan ses oluşturucu tarafından rastgele bir şekilde yaratılmış olması.
Video, YouTube'a 2015 yılında yüklenmişti ve o zamandan beri dört farklı kaynaktan beş farklı şikayet ile karşılaşmış ve bu şikayetlerin en sonuncusu 5 Ocak tarihine denk geliyor. Şikayetler genellikle uyku terapisi için "beyaz ses" geliştiren yayımcılardan geliyor gibi gözükmekte ve bu yüzden, her ne kadar rastgele geliştirilen seslere karşı telif hakkı ihlalinin oldukça saçma olduğu söylenebilse de, YouTube'un Content ID sisteminin tamamen yanlış olduğunu söylemek de mümkün değil.
Telif hakkı sahipleri, Tomczak'ın videosunun kaldırılmasındansa, videonun gelirlerinin kendilerine yöneltilmesini istiyor. Ancak bu durumun değişmesi söz konusu olabilir. Tomczak, TorrentFreak ile yaptığı konuşmaya göre karara itiraz etmeyi planlıyor.
Tomczak, daha önce de telif hakkı ihlali iddiaları ile karşılaştığını söylüyor ve genellikle bu iddiaların, süre olarak uzun çalışmalarına karşı yapıldığını belirtiyor. Normalde bu iddialar ile çok büyük bir problem yaşamadığını söyleyen Tomczak, genellikle içeriği kendi oluşturduğunu belirtiyor ve bu video için de aynı durumun geçerli olduğunu düşünüyor.
YouTube'un Content ID sistemi geçtiğimiz birkaç yıldır tartışmaların içerisinde yer almaktaydı. Google'ın telif haklı içerikleri makine öğrenimi ile çözme çabası halen devam ediyor ve hala mükemmel hale gelmiş değil. Ancak YouTube'un her gün işlemesi gereken içerik miktarı düşünülürse, bu yöntemin içerik ve telif sahipleri arasında uzlaşılabilecek en mantıklı yol olduğu söylenebilir...
Levent Öztürk
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