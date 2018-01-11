YouTube'dan Beyaz Sese Telif Hakkı Uyarısı

YouTube'da yayınlanan "beyaz ses" videosu, ilginç bir şekilde, telif hakkı iddiası ile askıya alındı!

YouTube'dan Beyaz Sese Telif Hakkı Uyarısı

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YouTube'dan Beyaz Sese Telif Hakkı Uyarısı

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