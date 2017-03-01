YouTube'dan Canlı Televizyon Hizmeti YouTube TV!
Senelerdir dedikodusu yapılan canlı YouTube televizyonu hizmeti, sonunda gerçeğe dönüşüyor!
YouTube'un yıllardır konuşulan canlı televizyon hizmeti, sonunda gerçeğe dönüşüyor. Ayda 35 dolara sunulacak hizmetin ABD'ye özel olduğunu baştan söyleyelim.
YouTube'un TV hizmeti, bu aylık ücreti karşılığında önde gelen dört TV ağını (ABC, FOX, NBC ve CBS) ve 30 kablo kanalını içerecek. Hizmetin sunacağı kayda değer kanallar arasında ESPN, MSNBC, Fox News, SyFy, E!, Disney Channel ve National Geographic'in de isimleri göze çarpıyor. Yeni hizmetin en ilginç özelliklerinden bir tanesi, istediğiniz kadar kayıt yapmanıza ve buluta kaydetmenize izin veren DVR işlevi. Bununla birlikte kaydedilen TV şovlarının kayıt tarihinden 9 ay sonra silineceği söyleniyor.
YouTube TV üyeleri, yalnızca YouTube Red üzerinden sunulan içeriklere de erişim hakkına sahip olacaklar. Hizmetin her şeyi bir arada sunmadığını da vurgulamak gerekiyor. CNN, TBS ve TNT gibi Turner Broadcasting kanalları ve MTV, Nickelodeon, Comedy Central gibi Viacom kanallarının eksikliği fark ediliyor.
YouTube TV'yi PC'den, Android ve iOS uygulamalarından, aynı zamanda Chromecast üzerinden izlemek mümkün olacak. ABD'deki belirli bölgelere sunulacak olan hizmetin önümüzdeki aylarda hayata geçeceği açıklandı. Google, buradaki sayfadan kayıt toplamaya başlamış durumda.
Zeynel A. Öztürk
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