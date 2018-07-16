YouTube'dan "Gerçek Haber" Hamlesi
YouTube, sahte haberlerin önünü kesecek önemli bir programı resmi olarak duyurdu!
Google, YouTube blog'unda paylaştığı yeni makalede bir çok yeni girişim planından bahsetti, gelecek yeni özellikleri tanıttı ve dürüst gazeteciliği promosyon ve yatırımlarla destekleme projesini YouTube'a da yayacağını açıkladı. Google News Initiative adlı proje dahilinde Mart ayında güvenilir haber kaynaklarına toplam 300 milyon dolar yatırım yapılmıştı. Şimdiyse bu paranın 25 milyon dolarlık kısmı "haberlerin geleceğini desteklemek" için YouTube'a ayrılacak ve sahte haberlerin önünün kesilmesi sağlanacak.
Bu para, habere özgü özellikleri geliştirmeye, 20 global pazarda sürdürülebilir video işlemlerini finanse etmeye ve YouTube'un dünyanın dört bir yanındaki haber kuruluşlarına eğitim ve destek vermeye yönelik mevcut destek ekibini genişletmeye yardımcı olacak uzmanların işe alımında kullanılacak.
YouTube'un mobil ve masaüstü sürümleri dünyanın bazı bölgelerinde bu yeniliklerle donatılmaya başlandı bile. YouTube'un Türkçe sürümü henüz bu özelliğe kavuşmuş değil, ancak Google dünyanın dört bir yanında uzmanlarla birlikte çalışarak özelliğe en kısa zamanda küresel erişim kazandırmayı umuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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