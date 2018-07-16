YouTube'dan "Gerçek Haber" Hamlesi

YouTube, sahte haberlerin önünü kesecek önemli bir programı resmi olarak duyurdu!

YouTube, Gerçek Haberleri Destekleyecek

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