YouTube'dan Mobil Kullanıcılarına Sürpriz Yenilik!

Bundan sonra YouTube uygulamasında bir video izlerken, daha önce görmediğiniz bir şeyi de yanında göreceksiniz!

YouTube, Mobil Sürüme İzleyen Sayısını Getiriyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Dijital seyahat asistanı Piri ile tanışın...

Crystal Otelleri'nden özel bir tatil fırsatı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
FL Studio ile müzik üretin!
YouTube'dan Mobil Kullanıcılarına Sürpriz Yenilik!
HTC U11'in Eksiğini Android O Tamamlayacak!
Game of Thrones İle Gelen Hapis Cezası!
Patent Listesinin 1 Numarası Yine Şaşırtmadı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir