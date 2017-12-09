YouTube'dan Yeni Sürpriz Geliyor

Önümüzdeki yılın Mart ayında, YouTube'dan önemli rakiplerinin karşısına dikilecek, büyük bir sürpriz geliyor!

YouTube'dan yeni sürpriz geliyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Vestel Müşteri Hizmetleri'ne Altın İnovasyon Ödülü
iPhone 9'lardan Biri "Geçmişe Dönebilir"
Angry Birds ve Sonic, Messenger'a Geliyor
PS4 ve PSVR Satışları Gaza Bastı!
Android'lere de 'Deep Portrait' ve Face ID Geliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir