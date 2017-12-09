YouTube'dan Yeni Sürpriz Geliyor
Önümüzdeki yılın Mart ayında, YouTube'dan önemli rakiplerinin karşısına dikilecek, büyük bir sürpriz geliyor!
Yeni söylentilere göre YouTube kendi müzik akışı hizmetini Mart ayında yayınlamaya hazırlanıyor. Şimdilik hizmete dair detaylar tam olarak bilinmese de, şirketin müzik akışına bu girişimi ilginç sonuçlar doğurabilir.
Şu an isterseniz YouTube Red aboneliği satın alarak platforma has orijinal içeriğe reklamsız olarak erişebilirsiniz. Google Play Music hizmetine abone olursanız YouTube Red'e de erişim sağlıyorsunuz, yani ikisi teknik olarak aynı abonelik hizmetini sağlıyor. Google'ın bu iki hizmeti birleştirmesi, YouTube müzik hizmetinin bir ön adımı olduğu açık.
Bloomberg'in hazırladığı habere göre yeni hizmet, akış sistemlerine karşı çok eleştirici yaklaşan kayıt şirketlerini yatıştırmak için ideal bir sistem olacak. Büyük markalar YouTube'un bu hizmetini desteklemedikçe, SoundCloud ve Spotify gibi hizmetler piyasayı tamamen kaplamaya devam edebilir. Şimdilik YouTube, Warner Music Group ile anlaşmayı başardı, sırada Sony Music Entertainment ve Universal Music Group'u mürettebatına eklemeyi hedefliyor.
YouTube'un yeni müzik hizmetini bir kaç ay içerisinde kullanıma açması bekleniyor, bu süreç içerisinde neler olacak merakla bekliyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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