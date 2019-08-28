YouTuber PewDiePie'dan 100 Milyon Zaferi!
Ünlü YouTuber PewDiePie, ulaştığı müthiş başarıyı, yine YouTube üzerinde yayınladığı bu video ile kutladı!
- Levent Öztürk
Felix "PewDiePie" Kjellberg, bir YouTuber için muazzam bir hedefe ulaşarak 100 milyon üyeyi geçti. PewDiePie'ın bu sayıya ulaşması, Hindistan müzik videosu ve tanıtımı kanalı T-Series'in Mayıs ayında bu sayıya ulaşmasının aylar sonrasında gerçekleşti. YouTube, PewDiePie'ın başarısını Cumartesi günü tweet'ledi ve video platformu tarafından oluşturulan videoda, Ekim 2010 tarihli kanaldaki ilk videodan bir klip de yer alıyordu. Daha sonra dokuz yıllık kariyeri sırasında ulaştığı çeşitli üye başarılarının tarihleri gösterildi. Analitik sitesi Social Blade'in söylediğine göre PewdiePie'ın Pazartesi itibariyle üye sayısı 100.367.692idi.
PewDiePie, Pazartesi günü Twitter'da "hak etmiş hissetmediğini" ve "minnettar" olduğunu söyledi. Daha sonra da "Best Week Ever" (En İyi Hafta) adlı bir video yayınlayarak başarısı hakkında kısa bir konuşma yaptı. PewDiePie, bir önceki hafta uzun süredir sevgilisi olan Marzia Bisognin ile evlenmişti.
2018 yılının sonlarında PewDiePie ve T-Series arasında, Hindistanlı kanalın kısa bir süreliğine en fazla üyeye sahip YouTube kanalı olması ile beraber bir rekabet başlamıştı. PewDiePie hayranları uzun süredir bu unvanı elinde tutan YouTuber'a destek için toplanmışlar ve hatta Tesla CEO'su Elon Musk bile desteğini göstermişti. Ancak bu çabalar yetersiz kalmıştı ve T-Series, Mart ayında PewDiePie'ı geçmeyi başarmıştı.
Şu anda ise T-Series'in 109 milyon üyesi bulunuyor.
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