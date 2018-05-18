YouTube'ta Çalan Müziği Bulmak Artık Kolay
YouTube videolarında çalan müziğin ne olduğunu merak edip bir türlü bulamadığınız oldu mu? Artık bu dertten kurtuluyorsunuz!
Herhangi bir YouTube videosunu izlerken arka planda çalan müziğin adını merak ettiğiniz oldu mu? YouTube, yeni "Bu videodaki müzik" işleviyle çalan müziği bulmanızı kolaylaştırdı.
İçerisinde şarkı çalan bir video dinlerken, videonun altındaki "Daha fazla göster" bölümüne tıklayın. Açılan bölümde şarkı adı, sanatçı, albüm gibi bilgileri görebileceksiniz. Burada sanatçının resmi kanalına ve şarkının klibine bir bağlantı da görebilirsiniz.
Yeni işlev müzikleri bulmayı kolaylaştırdığı kadar, sanatçıların ve kayıt şirketlerinin de hak kaybına uğramamasını sağlıyor. Yeni işlev, içerik oluşturucularının içerik sahipliği ileri sürmelerini sağlayan Content ID işlevinin bir uzantısı.
YouTube, yeni işlevin yarım milyarın üstünde videoda çalışır durumda olduğunu ve genişlemeye devam edeceğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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