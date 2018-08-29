YouTube'tan harcadığınız zaman için araçlar
YouTube, hizmet üzerinde geçirdiğiniz zamanı kontrol etmeniz için yeni bir işlev sunmaya başladı.
YouTube, bu yıl Mayıs ayında Google I/O geliştirici konferansı sırasında duyurulan dijital devin Dijital Sağlık araçlarını edinen ilk Google ürünü olmuştu. Bu araçların arasında bildirim yönetimi ve ara verme hatırlatıcıları bulunuyor.
Google, artık YouTube ile dolan hayatınızı harcayamayacağınızdan emin olmak için video akış platformuna "izlenen zaman" profili ekleyerek kullanıcıların sağlığı için iyi bir adım daha atıyor.
Google, bir blog yayını aracılığıyla duyurduğu özellik ile, "izlenen zaman" istatistiklerinin size "YouTube'da geçirilen zamanın daha iyi anlaşılmasını" sağlayacağını ve "YouTube'un hayatınıza en iyi şekilde uyum sağlamanız konusunda bilinçli kararlar verebileceğinizi" söylüyor.
"İzlenen zaman" istatistikleri bugün kullanıma sunuluyor ve kullanıcı hesabı menüsü altında yer alacaklar.
Her gün (günlük ortalama) "başarısızlık derlemeleri" maratonlarında hayatınızın ne kadarını harcayacağınızın yanı sıra YouTube üzerinde - YouTube Music ve YouTube TV de dahil olmak üzere – ne kadar zaman harcadığınıza ilişkin istatistikleri bugün, bir önceki gün ve geride kalan yedi gün.
Ancak, bu istatistikler kullanıcı izleme geçmişine dayanıyor olduğu için, geçmişinizi düzenli olarak temizliyorsanız doğru veri elde edemeyebilirsiniz. Ayrıca, istatistiklerin çevrimdışıyken izlenen YouTube videolarını nasıl hesaba katacağı da açık değil. Bunun yanı sıra, birden fazla hesabı olan kullanıcıların büyük olasılıkla izlenen zaman profillerini kontrol etmek için ana Google hesaplarına giriş yapmaları gerekebilir.
Google bu bilgileri önemli gördüğü için, "izlenen zaman" profili "YouTube zamanınızı yönetmek için Araçlar" altında belirgin bir şekilde görüntülenecek. Bu bölmede ayrıca bildirim izleme ve hatırlatma ayarları da bulunur.
Bu araçlar ile YouTube'da uzun süreli video izlemelerinden kaçınmak için harcamak istediğiniz maksimum süreye ve mola sürelerine karar verebiliyor ve de istediğiniz zamanda tüm YouTube özetlerinizi içeren tek bir bildirim almayı tercih edebiliyorsunuz...
Levent Öztürk
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