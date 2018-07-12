YouTube'tan Kopya Videolara Yeni Önlem!
YouTube, platforma tekrar yüklenen videolar yüzünden zarar gören içerik oluşturucuları için yeni bir işlev sunmaya başlıyor!
YouTube'u kullanma amacınız kendi ürettiğiniz içerikleri yayınlamak ise, videolarınızın çalınarak farklı bir kanalda yayınlamasını tecrübe etmişsinizdir. İçeriği üreteni sadece üzmekle kalmayan bu durum, izinsiz kopyaları bulmaya çalışırken zaman kaybına da yol açıyor.
YouTube, bu tür durumlara karşı Content ID gibi bazı koruma mekanizmaları sunuyor ancak yeni Copyright Match aracı, önlemleri bir adım ileriye taşıyacak. Araç, YouTube'a yüklenen videoları tarıyor ve videonun aynısının veya benzerinin yüklenip yüklenmediğini araştırıyor. Herhangi bir eşleşme durumunda bu, kullanıcıya gösteriliyor ve bunun ardından bir işlem gerçekleştirilebiliyor. YouTube, orijinal içeriği üretenin videoyu ilk kez yükleyen kişi olmasının önemli olduğunun altını çiziyor; çünkü eşleşmeler buna göre gösteriliyor.
Eşleşme bulunduğunda içeriği oluşturan, diğer kanalla iletişime geçebiliyor veya videonun kaldırılmasını isteyebiliyor. Bu işlem hemen veya yedi günlük bir gecikmeyle gerçekleşebiliyor. İkinci seçenekte videoyu alan kişiye sorunu düzeltmesi için yedi günlük bir süre tanınıyor. Bu noktada YouTube da sorun yaşayabileceğinden platorm, içerik sahiplerine videoların adil kullanıma uyum gösterip göstermediğini veya başka bir tür istisnaya dahil olup olmadığını dikkatle düşünmelerini tavsiye ediyor.
Neredeyse bir yıldır test edilen Copyright Match aracı, önümüzdeki haftadan itibaren 100.000'den fazla üyeye sahip içerik üreticilerine sunulmaya başlanacak. Her şey planlandığı gibi giderse araç, YouTube Partner programındaki herkese sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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