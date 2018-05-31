YouTube'tan Video İndirme Programları 2018
YouTube videolarını silinmeye karşı bilgisayarınıza indirmek için şu anki en iyi programlar hangileri?
YouTube'ta beğendiğiniz bir videonun hep aynı yerde durma garantisi yok. Üstelik YouTube videolarını çevrimdışı izlemek de mümkün değil, tabi YouTube Go gibi bir uygulama kullanmıyorsanız. Ancak YouTube Go sadece telefonda çalışıyor ve videoları düşük çözünürlüklü olarak indirdiğini biliyoruz.
Aşağıda sıraladığımız YouTube indirme programları, sadece bu durumlarda değil, yavaş internet bağlantısını atlatma, müzik kliplerini ve video podcast'lerini saklama gibi amaçlarla da kullanılabilir.
En iyi ücretsiz YouTube indirme programları sürekli olarak değişiyor. Mayıs 2018 itibariyle listemiz, şöyle:
1. 4K Video Downloader
YouTube üzerinden hızlı ve sorunsuzca video indirmek istiyorsanız, en iyi seçenek 4K Video Downloader. Video URL'sini kopyalayın, Paste URL'ye tıklayın, formatı, kaliteyi ve konumu seçin. Hepsi bu kadar. 3D ve 360 derece videoları da indirebilirsiniz.
İndirin: 4K Video Downloader
2. WinX YouTube Downloader
WinX YouTube Downloader, YouTube, Facebook, Vimeo ve Dailymotion gibi birçok popüler siteden video indirebiliyor. Kullanımı 4K Video Downloader kadar kolay. URL'yi yapıştırıp çıktı formatını ve kalitesini seçmeniz yeterli. WinX YouTube Downloader, mevcut olduğunda 4K video indirebiliyor ancak 3D ve 360 derece videoları indiremiyor.
İndirin: WinX YouTube Downloader
3. aTube Catcher
aTube sadece YouTube değil, birçok video sitesinden video indirebiliyor. İndirilen videolar, onları izlemeyi planladığınız cihaz için otomatik olarak dönüştürülebiliyor.
İndirin: aTube Catcher
4. Any Video Converter Free
Any Video Converter Free, piyasadaki en iyi YouTube video indirme programlarından bir tanesi. Tek eksiği, ücretsiz sürümün bir defada bir video indirmeye izin vermesi. İndirdiğiniz videoları kırpabilir, basit efektler ve metinler ekleyebilirsiniz.
İndirin: Any Video Converter Free
5. Free YouTube Download
Çok basit bir video indirme programı olan Free YouTube Download, YouTube'tan video indirmeye odaklanıyor ve işini iyi bir biçimde yapıyor. YouTube'tan yapıştırdığınız URL'yi birkaç tıklamayla PC'nize indirebilirsiniz. Auto Download işlevini etkinleştirirseniz, tıklamanıza da gerek kalmıyor. Birden fazla YouTube videosunu aynı anda indirebilir, bunları farklı formatlara anında dönüştürebilirsiniz.
İndirin: Free YouTube Download
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın