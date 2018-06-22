YouTube'tan Yeni Para Kazanma Yöntemleri
YouTube, içerik oluşturucuları için para kazanmaya yönelik yeni yollarını duyurdu!
VidCon 2018'de dopdolu bir gün geçiren YouTube, yeni ortaya çıkardığı Premieres işleviyle içerik oluşturucularına bir açılış sayfası oluşturma olanağı sunacak.
100.000'in üzerinde üyeye sahip kanallar ise Memberships işlevine ulaşabilecek. Bu işlev, izleyicilerin aylık 4,99 dolarlık bir ücret karşılığında rozetlere, emojilere, canlı yayınlara ve üyelere özel videolara ulaşmasını sağlayacak. YouTube bu olanağı Sponsorships ile sunuyordu ancak işlev sadece belirli YouTube kullanıcılarına açıktı. İçerik oluşturucusu iseniz ve 100 bin üyelik barajını aşamıyorsanız, üzülmeyin. YouTube, Memberships işlevini önümüzdeki aylarda daha çok kullanıcıya getireceğini söylüyor.
Son olarak alışveriş aracı Teespring ile ortak çalışan YouTube, içerik oluşturucularının kendi ürünlerini satmalarına da izin verecek. Yukarıdaki resimde görebileceğiniz üzere tshirt, aksesuar gibi 20'nin üzerinde ürünü satmak mümkün olacak. Bu işlev sadece ABD merkezli, 10.000'in üzerinde üyesi bulunan kanallara açık olacak.
Bazı YouTuber'ların para kazanma konusunda son zamanlarda sorun yaşadığı biliniyor. Yine de firma, dağıttığı gelirin önceki seneye kıyasla arttığını söylüyor. Kanal üyelikleri ve ürün satışı gibi yeni işlevler, YouTuber'ların yine eskisi kadar çok kazanmalarını sağlayabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın