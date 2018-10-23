YouTube'un Gömülü Videolarına Yenilik
YouTube kanallarını takip etmek, bu yenilik sayesinde artık biraz daha kolay!
Herhangi bir web sitesinde gömülü olan videolarda kanalı takip etmek için önce kanalın YouTube sayfasına tıklamanız gerekiyordu. Artık bu ikinci adıma gerek yok çünkü YouTube, gömülü videolara bir "Abone ol" düğmesi ekledi.
Yeni düğmenin nasıl çalıştığını aşağıdaki videoyu başlattıktan sonra fareyi sol üstteki CHIP logosunun üzerine götürerek görebilirsiniz. Düğme, fareyi logonun üzerine getirdiğinizde görünecek ve kanalı takip etmiyorsanız, siteden ayrılmadan takip etmeye başlayabileceksiniz.
YouTube geçtiğimiz günlerde mini oynatıcısını kullanıma sunmuştu. Bu işlev sayesinde mobilde olduğu gibi videoyu küçük bir kutucuk içerisine alıp, YouTube içersinde gezinmeye devam edebiliyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın