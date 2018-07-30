YouTube'un Koyu Teması, Nihayet Android'de!
Android'e gelmekte nedense geciken "koyu mod", sonunda kullanıma sunulmaya başlandı!
YouTube geçen sene "koyu mod" görünümüne kavuştuğunda, bu özelliğin iOS ve Android'e de geleceği açıklanmıştı. Android'den önce ilginç biçimde Apple cihazlarına sunulan koyu mod, uzun bir bekleyişin ardından nihayet Android'e geldi.
Reddit kullanıcıları, mobil uygulamalarında koyu modu dün itibariyle görmeye başladıklarını söylediler. Değişikliği gören kullanıcılar, açık temaya geri dönmeyi sağlayan bir uyarı da gördüklerini söylüyorlar. İşlevi birçok kullanıcının görmeye başlaması, resmi olarak kullanıma sunulduğunun bir işareti gibi görünüyor. Yani işlevi önümüzdeki günlerde ve haftalarda kendi telefonunuzda görmeyi bekleyebilirsiniz.
Az önce söylediğimiz gibi yeni ayar telefonunuza ulaştığında, otomatik olarak etkinleştirildiğini görüyorsunuz. Koyu modu kapatıp kapatmama tercihi ise size kalmış. Seçenek, Ayarlar > Genel altında, menünün üstüne yakın bir konumda, "Koyu Tema" adıyla görünüyor. İşlevin Android'e ulaşmasının neden bu kadar uzun sürdüğü şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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