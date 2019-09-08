YouTube'un Sildiği Video Sayısı İnanılmaz Boyutlarda!
YouTube'un sadece ikinci çeyrek içerisinde sildiği videoların sayısı, "Google artık kimseye acımıyor" dedirtti!
- Levent Öztürk
YouTube birkaç yıldır sözleşmelerini ve topluluk rehberlerini değiştirmek konusunda oldukça hızlı hareket ediyor. Bu çabalardan kaynaklanan pek çok önleme, şimdi de Haziran'ın başlarında duyurulan "nefret konuşmalarına" karşı platformun duruşundaki değişimler katılmış durumda.
Firma, 2016'dan beri yaptığı değişikliklerin tarihini paylaştı ve bunların arasında sözleşme güncellemeleri, yeni inceleme takımlarının oluşturulması, YouTube sözleşmelerini ihlal eden içerikleri belirlemek için makine öğreniminin kullanılması ve daha pek çok önlem yer alıyor. yetkililer, özellikle YouTube üzerindeki nefret içeren içeriklerin azaltılmasına odaklanmış durumda.
Kısa bir süre önce Google, Haziran ayında sona eren 2019'un ikinci çeyreği için YouTube topluluk rehberlerinin uygulanma raporunu yayınladı. Buradaki en dikkat çeken noktalardan biri ise, nefret içeren içerikler hakkında sözleşmesini o ayın erken dönemlerinde güncellemiş olmasına rağmen, bu sebeple kaldırılan kanalların, videoların ve yorumların sayısının bir önceki çeyrekte zirveye çıkmış olmasıydı.
Nefret dolu içerikler sebebiyle silinen kanal sayısı neredeyse beş katına ulaşarak 3.379'dan 17.818'e çıktı. Benzer bir şekilde nefret içeren içerikler dolayısıyla kaldırılan video sayısı da beş katın üzerine ulaşarak 19.927'den 111.185'e çıktı. Silinen yorum sayısı ise neredeyse iki katına çıkarak 500 milyonu aştı. Ayrıca firma, bu sorunları bulma ve tepki verme hızının arttığını ve videoların %80'inden fazlasının hiç görüntülenmeden silindiğini söylüyor.
Tabii ki YouTube'un azaltmaya çalıştığı tek şey nefret içerikleri değil ve firma, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre iki kat daha fazla spam kanal sildiğini belirtiyor. Bu da otomatik belirleme sistemlerindeki güncelleme sayesinde başarılmış.
İleriye bakıldığında ise Google, önümüzdeki aylarda taciz konusundaki kullanıcı sözleşmesini de güncellemeyi planlıyor. Bunun sözü, ilk olarak Nisan ayında verilmişti...
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