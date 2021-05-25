Yüksek Kazançlı Wi-Fi: TP-Link M7000 İncelemesi

Bugüne kadar TP-Link'in Wi-Fi adaptör serisinden çok sayıda ürünü inceledik ve bu teknolojinin gelişimine tanık olduk. Gelinen nokta ise basit bit USB adaptöründen, artık antenli ve daha yüksek performans kazanımı elde edebileceğiniz güçlü bir Wi-Fi adaptörü şeklinde oldu.
Archer T serisi altında toplanan TP-Link'in Wi-Fi adaptörleri içinden daha önce Archer T2U Nano ve Archer T3U modellerini incelemiştik. Bu her 2 cihaz da USB yoluyla bilgisayarınıza –ya da pek tabii diğer cihazlara- bağlayarak Wi-Fi özelliği kazandırabilmenize yarıyordu. Archer T3U Plus da aynı mantığı gözetiyor, ancak daha şatafatlı bir görüntüsü var.
Parmak ucu büyüklüğünde olan USB Wi-Fi adaptörler özellikle televizyon ve laptop gibi cihazlar için çokça uygun. Ancak elbette bu tip cihazlarda performans biraz boyutla doğru orantılı davranıyor. Üzerinde büyükçe bir antene sahip olan Archer T3U Plus ise bu noktada öne çıkan bir cihaz oluyor.
Elbette üzerindeki dev anteniyle beraber bu cihazı bir dizüstü bilgisayara bağlamanız garip bir görüntü oluşturabilir. O nedenle daha çok masaüstü bilgisayar kasaları için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki 802.11ac standardı olarak da bilinen Wi-Fi 5'e terfi etmek istiyorsanız, dizüstü bilgisayarlarda da pek tabii kullanılabilir. Öte yandan masaüstü bilgisayarlar için aynı seri içinde PCI-Express yoluyla bağlanılabilen harici antenli modellerin bulunduğunu da söyleyelim. Bu arada Archer T3U Plus'ın antenini istediğiniz gibi 4 yöne birden 90 derece / 135 derece / 180 derece açıyla çevirebiliyor ve istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz.
Archer T3U Plus, USB 3.0 arabirimini kullanan bir Wi-Fi adaptörü. USB 3.0 bağlantısını kullanması ona özellikle cihazlar arasında dosya paylaşımında bulunduğunuzda avantaj kazandırırken, MU-MIMO desteğine sahip olması da bir diğer avantajı. Böylece eğer modeminiz de MU-MIMO destekli bir model ise, aynı anda daha fazla cihaza eş zamanlı veri aktarımı sağlayabiliyor.
2.4 GHz ve 5 GHz ağ kanallarını kullanabilen Archer T3U Plus, 1300 Mbps teorik bağlantı hızına sahip. 867 Mbps 5GHz bant üzerinden, 400 Mbps 2.4 GHz bant üzerinden bağlantı hızını yakalayabilen cihazda, altyapınıza bağlı internet performansını elde edebiliyorsunuz. Bizim 100 Mbps'lik altyapımızdaki limitleri zorladık ve genelde 100 Mbps download, 10 Mbps upload sonuçlarını elde etmeyi başardık. Bu anlamda cihaz işini doğru şekilde yerine getiriyor.
Modemden biraz uzakta olduğunuzda da durum pek değişmeyecek, ancak elbette en iyi performans için modemin farklı bir odada bulunmasını tercih etmeyeceksiniz. Bu koşullarda maksimum performans elde edemiyorsunuz belki, ancak yine de üzerindeki yüksek kazançlı antenin sağladığı çekim kapasitesi bir hayli güçlü ve böylece duvar arkasından da cihazın Wi-Fi'ya bağlı kalmasını sağlayabiliyor. Bu arada cihazın tek bir anteni varmış gibi görünse de, içinde çift anten bulunduruyor. Zaten bu sayede uzak mesafelerde ya da Wi-Fi yolunda engel olsa da ağa bağlı kalabiliyor.
Sonuç
Günün sonunda performans açısında işini iyi şekilde yerine getirebilen bir cihaz oluyor Archer T3U Plus. Eğer halihazırda masaüstü bilgisayarınızın anakartında Wi-Fi desteği yoksa ve PCI Express kart vs. yoluyla da uğraşmak istemiyorsanız bu cihaz gayet pratik bir seçenek olabilir. Öte yandan 802.11n standardından terfi etmek isteyenler için de uygun bir seçenek olabilir Archer T3U Plus. Cihazın fiyatı ise 243 TL.
CHIP Online Notu: %90
+ USB 3.0
+ Tam performans
+ Yüksek kazançlı antenler
+ Tak - kullan
- Boyutları itibariyle her cihaz için uygun değil
Teknik Özellikler
- Arabirim USB 3.0
- Standart 802.11 b/g/n/ac
- Bağlantı Hızı 1300 Mbps
- Frekans 2.4 GHz, 5 GHz
- Anten 2 adet
- Boyutlar 57 x 18 x 17 mm
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