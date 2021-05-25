Yüksek Kazançlı Wi-Fi: TP-Link M7000 İncelemesi

Wi-Fi hızına sınıf atlatmak ve daha da ötesi Wi-Fi hızına üst sınıftan kavuşmak isteyenler için yararlı olabilecek bir cihaz olan TP-Link Archer T3U Plus'ı inceliyoruz.