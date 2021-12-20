Yurt Dışında İş Bulmanın Kolay Adresi

İstihdam günümüzdeki en önemli sorunlardan biri. İş arayanların da, aradığı nitelikli elemanı bulamayan şirketlerin de sayısı her geçen gün artıyor. Bu noktada dijital platformlar bireylerin ve şirketlerin yardımına koşuyor. Bu alana kısa bir süre önce giriş yapan online insan kaynakları platformu Employin5.Com da sektörün en yenilerinden.
İşverenlerin doğru elemanı bulması üzerine odaklanan platform, oldukça basit bir işleyişe sahip. Nasıl mı? İş arayanlar sitede profillerini dolduruyor, iş verenler ise aradıkları niteliklere göre bu profillerden arama yapıyor. Uygun adayı bulduklarında da adayla direk iletişime geçebiliyorlar. Öte yandan iş verenler kısmında diğer insan kaynakları firmaları da olabiliyor. Onlar da müşterileri için Employin5.Com'a üye olup doğru elemanı bulmak için arama yapabiliyorlar. Bu da işlerini kolaylaştırıyor.
Employin5.com, oluşturduğu bu platformla, başta İngiltere, ABD, Kanada, İskoçya ve İrlanda olmak üzere bir çok ülkedeki iş verenlerin doğru elemanı Türkiye'den bulmasına yardımcı olurken, aynı zamanda da ülkemizdeki gençlerinin uluslararası şirketlerde tecrübe kazanmasına aracı oluyor.
ULUSLARARASI ŞİRKET TECRÜBESİ
Türkiye'nin genç ve dinamik, yetişmeye ve uluslararası kariyer yapmaya hazır insan gücüne sahip olduğunu vurgulayan Employin5.Com Kurucusu Zeynep Turudi, "Ancak bu nitelikli iş gücü Türkiye'de yeterince iş bulamıyor. Bu da ülkemizi özellikle yakın coğrafya ve Avrupa ülkeleri için cazip hale getiriyor" diyor.
Ülkemizde üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olmuş 2 milyona yakın gencin iş aradığını ama bulamadığının da altını çizen Zeynep Turudi, "Bu gençlerimizden bir kısmı üniversitelerin IT bölümlerinden mezunlar. Bunlar Türkiye'de iş bulamasalar da dünya da gelişen IT sektöründeki büyük eleman açığı, bu gençlerimiz için büyük fırsat. Bu gençlerimizin uzaktan ya da yurtdışında yaşayarak kariyerinde önemli tecrübeler edinme imkanları var. Buna karşın ülkemizde yetişmiş ama kariyerine uluslararası firmalardan da tecrübeler katmak isteyenler için de yeterince yol gösterici platform yok maalesef" diye ekliyor.
Zeynep Turudi Kimdir?
İngiltere'de yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak bir yaşından beri İngiltere'de yaşayan Zeynep Turudi, öğrencilik yıllarından başlayarak ailesinin işlettiği resturant'da iş hayatına atıldı. Üniversite yıllarında ise İngiltere'nin en büyük mağazalarından birisinde yönetici olarak çalıştı. Evlenip anne olduktan sonra oğluya daha fazla ilgilebilmek için evden çalışabileceği bir iş kurmaya karar verdi. Evinin garajında başlayan bu serüven bugün dünyaca tanınan lokum markası 'Truede'ye kadar uzandı. Lokumlarını 30 ülkeye ihraç eden Zeynep Turudi, ürünlerini dünyanın en büyük mağazalar zincirlerinde ve binlerce farklı noktada tüketicilerle buluşturuyor. İş hayatında oldukça aktif görevler üstenen Zeynep Turudi, İngiltere'de bir çok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi. 2011'de eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başlattığı 33 ülkeden en iyi girişimcilerin seçildiği programda İngiltere'yi Zeynep Turudi temsil etti. İngiltere'nin en büyük iş insanları kulübü olan IOD (The Institute of Directors) da Orta İngiltere'de üst komitede görev alan Zeynep Turudi ayrıca Avrupalı Türk Markalar Birliği başkan yardımcısı ve TBEA (Turkish-British Entrepreneur Assosiation) kurucu başkanı. StudyACourse.com'un yatırımcı ortağı olan Zeynep Turudi, bu ay ikinci girişimi Employin5.com'u hayata geçirdi. Nitelikli iş gücünü işverenlerle buluşturan Employin5.com, bir yılda 100 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.
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