Yüz Binlerce Yıl Önce İnsanların Kullandığı Yataklar, Görenleri Şaşırtıyor

Güney Afrika'da bir mağarada bulunan yatak kalıntıları, insan yapımı yatakların tarihinin sandığımızdan da eskilere dayandığını gösteriyor.

  • Levent Öztürk
Dünya'nın, bilinen en eski yatakları keşfedildi
Border Cave

Bir mağarada yaşamak pek lüks olmayabilir ancak yüz binlerce yıl eskiden, Güney Afrika'da yaşayan bir grup insan, kül ve otlardan yumuşak yataklar yaparak evlerini mümkün olduğunca rahat hale getirmeye çalışmışlar. Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre bu karışım, böcekleri uzak tutmaya yardımcı olurken uyuyacak rahat ve yumuşak bir yer hazırlıyormuş.

Şimdiye kadar bilinen en eski bitki yataklar, Güney Afrika'da Sibudu adı verilen 77.000 yıllık bir bölgede keşfedilmişti. Araştırmacılar bu alanda da kül ve şifalı otların serpildiği sazlardan oluşan katmanlar bulmuşlardı ve bunların yatak olarak kullanıldığını düşünmekteydi. Ancak bu son keşif, yatakların bilinen kullanımını 100.000 yıldan daha fazla bir süre ile geri itiyor.

Bahsi geçen yataklar, yine Güney Afrika'da yer alan ve yaklaşık 227.000 yıl önce insanların yaşadığı bilinen Border Cave (Sınır Mağarası) içerisinde bulundu. Mikroskobik ve spektroskobik teknikler kullanan araştırmanın yazarları, mağarada insan yaşamının erken zamanlarına tarihlendirilebilen beyaz kül katmanlı otlar bulmayı başardılar.

Araştırmacılar, bu malzemenin mağaranın uyumak için kullanıldığı tahmin edilen bölgesinde bulunduğunu ve külün muhtemelen böceklerin bu bölgede yaşamalarını engellemeye yardımcı olduğunu söylüyorlar.

Bu teori, araştırmacıların yatakların arasında buldukları kâfur yapraklarıyla (defnegillerden bir ağaç) da destekleniyor. Bu kokulu bitkinin Doğu Afrika'da günümüzde bile yataklarda böcek kovucu olarak kullanıldığı düşünülürse, araştırmacıların bu teorilerinin doğru olma ihtimalinin yüksek olduğu kesin.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 20 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu sürprizi
BİM 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati fırsatı
Atiye dizisi iptal mi edilecek? Atiye dizisi hak ihlali iddiası ile davalık oldu
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Galaxy Note 20 İçin İlk Ön Sipariş Sayıları Belli Oldu
Nokia'dan İlk Ticari 5G SA Özel Ağ Çözümü!
RTX 3000 Serisi Ekran Kartları Kaç GB RAM Kullanacak? Belli Oldu!
Alfa Kuşağının Gözde Mesleği: "Gamer"
EA'den Yeni Devrim: EA Access ve EA Origin, EA Play Adında Birleşiyor

 

 