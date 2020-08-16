Yüz Binlerce Yıl Önce İnsanların Kullandığı Yataklar, Görenleri Şaşırtıyor

Bir mağarada yaşamak pek lüks olmayabilir ancak yüz binlerce yıl eskiden, Güney Afrika'da yaşayan bir grup insan, kül ve otlardan yumuşak yataklar yaparak evlerini mümkün olduğunca rahat hale getirmeye çalışmışlar. Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre bu karışım, böcekleri uzak tutmaya yardımcı olurken uyuyacak rahat ve yumuşak bir yer hazırlıyormuş.
Şimdiye kadar bilinen en eski bitki yataklar, Güney Afrika'da Sibudu adı verilen 77.000 yıllık bir bölgede keşfedilmişti. Araştırmacılar bu alanda da kül ve şifalı otların serpildiği sazlardan oluşan katmanlar bulmuşlardı ve bunların yatak olarak kullanıldığını düşünmekteydi. Ancak bu son keşif, yatakların bilinen kullanımını 100.000 yıldan daha fazla bir süre ile geri itiyor.
Bahsi geçen yataklar, yine Güney Afrika'da yer alan ve yaklaşık 227.000 yıl önce insanların yaşadığı bilinen Border Cave (Sınır Mağarası) içerisinde bulundu. Mikroskobik ve spektroskobik teknikler kullanan araştırmanın yazarları, mağarada insan yaşamının erken zamanlarına tarihlendirilebilen beyaz kül katmanlı otlar bulmayı başardılar.
Araştırmacılar, bu malzemenin mağaranın uyumak için kullanıldığı tahmin edilen bölgesinde bulunduğunu ve külün muhtemelen böceklerin bu bölgede yaşamalarını engellemeye yardımcı olduğunu söylüyorlar.
Bu teori, araştırmacıların yatakların arasında buldukları kâfur yapraklarıyla (defnegillerden bir ağaç) da destekleniyor. Bu kokulu bitkinin Doğu Afrika'da günümüzde bile yataklarda böcek kovucu olarak kullanıldığı düşünülürse, araştırmacıların bu teorilerinin doğru olma ihtimalinin yüksek olduğu kesin.
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