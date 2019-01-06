Yüz Tanıma, Her Yere Giriyor!
Çin, yüz tanıma sistemleri konusunda önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor!
Görünene göre Çin'in yüz tanıma sistemlerine olan bağımlılığı kamu konutlarına da yayılıyor. Pekin, kiracıların ve kamuya açık olmayan alanların güvenliğini artırmak ve istismarları engellemek (yabancılara erişimi engellemek gibi) için toplu konut projelerinde yüz tanıma özellikli akıllı kilitlerin kullanımını artırıyor. Hatta belli bir süre boyunca evlerine girip çıkmadıklarında kıdemli sakinleri kontrol etmesini bile talep ediyor.
2018'in sonu itibariyle teknolojiyi kullanan 47 proje var, ancak şehir Haziran 2019'un sonuna kadar her projede (yaklaşık 120.000 kiracıya hizmet vererek) sahip olmayı hedefliyor.
Ülkedeki diğer yüz tanıma kullanımlarında olduğu gibi, bu kolaylığın bedeli de mahremiyetin zarar görmesi. Bina sahipleri, kiracıların ne zaman girip çıktıklarını tam olarak bilebilecekler ve yabancılarla ilgili kısıtlamalar, binanın bilgisi olmadan misafirleri davet etmeyi zorlaştıracak. Ayrıca burası düşük gelirli aileler için toplu konut olduğu için, sakinler genellikle bu izleme sistem ile yaşamaktan başka seçeneğe sahip olmayacaklar.
Levent Öztürk
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