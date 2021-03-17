Yüzlerce Askerin Öldüğü "Kaybedilen" 1.Dünya Savaşı Tüneli Ortaya Çıktı

1. Dünya Savaşında bir faciaya ev sahipliği yapan ve yüzlerce askere mezar olan; daha sonra ise yeri kaybedilen Winterberg tüneli, 100 yıl sonra tekrar bulundu!