Yüzlerce Askerin Öldüğü "Kaybedilen" 1.Dünya Savaşı Tüneli Ortaya Çıktı

Bir grup Fransız amatör arkeolog, Fransız kasabası Craonne yakınlarında yasadışı kazı yaparken, 101 yıl önce gerçekleşen Winterberg tünel faciasının kalıntıları olduğunu düşündükleri bir şey ile karşılaştı. 1917'nin başlarında Fransız güçleri, Aisne bölgesini geri almak için Paris'in kuzey doğusunda Chemin des Dames bayırına tam taarruza başlamışlardı. Alman güçleri ise Fransızlardan gizli bir şekilde Alman güçlerine tedarik sağlamak için bayırın Kuzey kısmında 300 metre ilerleyen bir yeraltı tüneli kurmuşlardı.
4 Mayıs 1917 tarihinde, Fransızların ağır bombardımanı tünel girişi ve çıkışına denk gelerek tüneli ve içerisinde depolanmış yedek mühimmatın yanarak çıkış yollarını kapamasına sebep olduğunda 270 asker bu tünelin içerisinde yer alıyordu.
Havalandırma bacaklarının da kapanması sebebiyle tünel zehirli gazla dolmaya başladı. Sonraki altı gün içerisinde oksijen azalarak, öncesinde intihar etmemiş olanların boğulmasına sebep oldu. Sadece üç kişi kurtarılana kadar hayatta kaldı ve tünelde yaşananları anlatanlar da onlar oldu. 11'inci Bölüm Yedek Piyade Alayı 111'den Karl Fißer'in yazdığına göre zaman geçtikçe nefes almak zorlaştı, ısı dayanılmaz bir hale geldi, herkes susamaya başladı ve tüm umudunu kaybetti. Herkesin sevdiklerini andığı o günleri anlatan Fißer, kendisi dahil herkesin duygusal olarak mahvolmuş olduğunu söylüyor. Fißer, arkadaşının kendi hayatını sonlandırmak için bir tabancayı doldurmasını istemesini anlatıyor. Kendi için de bir tabanca arayan Fißer, silahı ateşleyemeden bilincini yitirmişti.
Savaş alanının üzerinde ağaçlar ve bitkilerin büyümesi sebebiyle tünelin bir zamanlar bulunduğu yer kaybolmuştu. Alain Malinowski bir harita bulana ve yerini belirleyene kadar yaklaşık bir yüzyıl boyunca tünelin konumu bilinmiyordu.
Yetkililer on yılı aşkın bir süredir bu bulgu hakkında herhangi bir işlem yapmamıştı. Ancak artık oğlu Pierre'in alanda yasa dışı bir kazı yaparak dört metre derinliğe ulaşması ile yüzlerce gaz maskesi kutusu, iki beden ve çeşitli silahlar bulmasının ardından basına haber vermesi ile yetkililerin çok fazla bir seçeneği bulunmuyor. Yetkililer, bölgede bir kazının başlatılıp başlatılmayacağına kısa bir süre içerisinde karar verecekler ancak Alman savaş mezarları komisyonundaki uzmanların The Times'a söylediğine göre Winterberg tünelinin bulunduğundan neredeyse eminler...
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