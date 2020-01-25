Yüzlerce WordPress Sitesi Hack'lendi!

Bir hack'leme kampanyası kapsamında yüzlerce sitenin, sahtekarlık içeren sitelere yönlendirildiği ortaya çıktı!

Yüzlerce WordPress Sitesi Hack'lendi

Yeni bir araştırma, 2.000'den fazla WordPress sitesinin hack'lenerek sahte sitelere yönlendirildiğini ortaya çıkardı.

Hack'leme girişimini ilk keşfeden güvenlik firması Sucuri'ye göre saldırıda CP Contact Form with PayPal ve Simple Fields eklentilerindeki açıklar kullanıldı. Saldırganlar, güvenlik açıklarını kullanarak farklı kaynaklardan JavaScript kodu yüklemeyi başardılar. Ziyaretçiler, hack'lenmiş siteleri ziyaret ettiğinde eklenen kodlar, arka planda iki yönetim URL'sine (/wp-admin/options-general.php ve /wp-admin/theme-editor.php) ulaşmaya çalışarak ek kodlar enjekte etmeye veya WordPress ayarlarını yönlendirme yapacak şekilde değiştirmeye çalışıyor. Bu URL'ler yönetimsel erişime ihtiyaç duyduğundan, sadece yöneticiler siteye erişmek istediğinde çalışıyor.

Saldırganlar, yazdıkları kodla yönetim erişimi olmayan kullanıcıların da bir seri siteye, ardından sahtekarlık sitelerine yönlendirmeyi başarmış görünüyorlar. Bu siteler ise "devam etmek için tarayıcı uyarılarına abone olmanız gerektiğini" söylüyor.

Sucuri, WordPress sitenizin ele geçip geçmediğini kontrol etmek için ücretsiz SiteCheck aracını kullanmanızı tavsiye ediyor.

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