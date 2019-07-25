Yüzleri Toplayan FaceApp Güvenli mi?
FaceApp, tüm dünyayı eğlendirirken, topladığı inanılmaz yüz verisiyle endişeye de yol açtı! Peki FaceApp'ı deneyenler, hata mı yapıyor?
Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlarda dolaşıyorsanız, her yeri saran FaceApp'ı mutlaka fark etmişsinizdir. Ocak 2017'de piyasaya sürülen uygulama, kitleler tarafından ilginç biçimde yeni fark edildi.
Ömrünüzün son demlerinde (o yılları göreceğimizi varsayar isek) nasıl görüneceğinizi yapay zeka yardımıyla tahmin eden uygulama, bu sırada herkesin fotoğrafını topladığı için büyük endişeye yol açtı.
FaceApp Nasıl Çalışıyor?
Yapay zekayla ilgili birçok yerde kullanılan makine öğrenimi, FaceApp'ın da temelini oluşturuyor. FaceApp'ta gördüğünüz yaşlı yüz, aslında bilgisayarın binlerce insanın yaşlı yüzünden öğrendiklerinin bir özeti. Yani aslında FaceApp'a yüzünü gönderenler, başkalarının yüzüyle nasıl yaşlandıklarını görüyorlar.
Dolayısıyla FaceApp'ta gördüğünüz gibi yaşlanacaksınız diye bir şart, elbette yok. Zaten uygulamanın "gençleştirme" işlevini denediğinizde bunu görüyorsunuz. Bugünkü halinizden oluşturduğunuz genç görüntünüz, gerçek gençliğinize genellikle pek benzemiyor. Değişken sayısının çok fazla olduğu hayatta, yapay zekadan kesin bir tahmin beklememekte fayda var.
FaceApp Hangi Verileri Topluyor
Uygulamayı yüklerken fotoğraflarınıza erişim izni veriyorsunuz. Bu durum, FaceApp'ın tüm fotoğraflara ulaşıp, dilediğini sunucuya gönderdiği gibi bir endişenin oluşmasına yol açtı. Ancak diğer geliştiriciler tarafından yapılan incelemelerde, uygulamanın böyle bir şey yapmadığı konusunda fikir birliği var.
Yani FaceApp, galerinizdeki fotoğrafları karşıya yüklemiyor. Ancak bu, gelecekte de böyle olacağını garantiye almıyor. Soruna dönüşen birçok şeyin yola çıkarken temiz görünmesi, bilinen bir gerçek. Tabi, bu sadece FaceApp için değil, fotoğraflarınıza ulaşabilen tüm uygulamalar için de geçerli.
Uygulama, yaşlandırmak istediğiniz fotoğrafı sunucuya yolluyor, çünkü fotoğrafı işlem gücü düşük olan cihazınız üzerinde işlemesi mümkün değil. Uygulamanın geliştiricileri, yüklenen fotoğrafları birkaç gün içinde sildiklerini söylüyor. Birkaç gün tutulmasının nedeni, aynı fotoğrafın tekrar gönderilmesi halinde işleme sürecinden tasarruf etmek.
Kullanım Şartları Neler Diyor?
İşler burada biraz değişiyor, çünkü kullanılan cümleler açıkçası biraz korkutucu:
"FaceApp'a, kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek, türetmek, türev yapmak, dağıtmak, halka açık bir şekilde göstermek ve göstermek için kalıcı, geri alınamaz, münhasır olmayan, telif hakkı olmayan, dünya çapında, tamamen ücretli, devredilemez bir alt lisans lisansı veriyorsunuz. Kullanıcı İçeriğiniz ve Kullanıcı İçeriğinizle bağlantılı olarak sağladığınız herhangi bir ad, kullanıcı adı veya benzerliği, size tazminat ödemeden, bilinen veya daha sonra geliştirilen tüm medya biçimlerinde ve kanallarında.
Kullanıcı İçeriğini Hizmetlerimizde veya Hizmetlerimiz aracılığıyla paylaşırken veya başka bir şekilde paylaştığınızda, Kullanıcı İçeriğinizin ve ilişkili tüm bilgilerin ([kullanıcı adınız], konum veya profil fotoğrafınız gibi) herkese görünür olacağını anlamış sayılırsınız."
Eyvah dediğinizi duyar gibiyiz. Bununla birlikte bu tür şartları bugünkü sosyal platformları kullanırken de kabul ediyorsunuz. Tabi bu, durumun can sıkıcılığını hafifleten bir şey değil.
Uygulamanın reklamlarında yeni GDPR kurallarına uymadığına dair endişeler de var. İşin bu kısmını değerlendirmek, avukatlara kalıyor.
Uygulamanın Rus Yapımı Olması Ne Olacak?
Rusya, 2016'da ABD'deki seçimlere karışmaktan Ukrayna'daki güç tesisini hack'lemeye, uluslararası "süreçlerde" teknolojiyi kullanmasıyla tanınıyor. Vladimir Putin, bu uygulamayı batılıların yüzlerini görmek ve işlemek için bir fırsat olarak görüyor mu, bunu bilmiyoruz. Ancak Rus hükümetinin veya askerinin bu uygulamadan veri aldığına veya uygulamanın geliştiricisiyle bir ilişkisinin bulunduğuna dair bir bilgi yok. Uygulama verilerinin Rusya'nın dışında, Amazon ve Google'ın bulut sunucularında saklandığını da belirtelim.
Sonuç: FaceApp Sizi Endişelendirmeli mi?
Instagram'ı kullanırken ABD hükümetinin fotoğraflarınızda göz gezdirmesi sizi ne kadar endişelendiriyorsa, FaceApp'ta benzer bir endişe geçerli. Aslında ABD'deki demokrasi seviyesine bakarak, bu ülkede endişenin daha az olduğu bile söylenebilir.
FaceApp'ın güvenli olup olmadığı, ne kadar risk aldığınıza bağlı. Gizliliğine dikkat eden bir kullanıcı, FaceApp'tan uzak durmayı tercih edebilir. Ancak bunun sadece FaceApp değil, indirdiğiniz tüm uygulamalar için geçerli olduğunu unutmayın.
Bir başka nokta, endişenin sadece iyi niyetle ilgili olmaması. FaceApp'ın sunucularının hack'lenmesi halinde neler olacağını hayal etmek bile güç.
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