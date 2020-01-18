Yüzüklerin Efendisi'nin Acı Kaybı!

Edebiyat tarihinin en büyük yazarlarından J.R.R. Tolkien'inin oğlu hayatını kaybetti. Bu gelişme, Lord of the Rings için de işleri karıştırabilir!

  • Barış Terun
Lord of the Rings'in acı kaybı

J.R.R. Tolkien'in en büyük oğlu ve kalan tek mirasçısı Christopher Tolkien, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. The Silmarillion ve The History of Middle-earth gibi eserlerinin yayıncısı olan Christopher Tolkien,  yaşında hayata gözlerini yumdu. Christopher Tolkien için, sosyal medya hesabında "O, Orta Dünya'nın ilk blgesiydi. Namárië!" ifadeleri kullanıldı. Namárië, J.R.R. Tolkien'in yarattığı Orta Dünya Elfçesinde "Selam ve Elveda" anlamına gelen bir sözcük.

Leeds, İngiltere'de dünyaya gelen Christopher Tolkien, Silmarillon'u 1977 yılında yayınlandı. Christopher Tolkien babasından kalan son eser " Fall Of Gondolin" isimli yapımı ise 2018 yılında piyasaya sürmüştü.

Tolkien hayranlarının dünya çapındaki lideri Shaun Gunner, "Bir Titan'ı, bir efsaneyi, bir abideyi kaybettik. Çalışmaların, baban gibi muhteşemdi. Sensiz Yüzüklerin Efendisi'nin efsanevi geçmişi The Silmarillion'u tanıyamaz, epik geçmiş hakkında bilgi sahibi olamazdık. Seni çok özleyeceğiz. Lord of The Rings ve Hobbit üçlemelerinden bile serinin hayranıydık. Filmleri bir kenara bırakın, muhteşem kitaplara karşı muazzam bir sevgi duymaya devam edeceğiz. Mucizevi evrenin ikinci çağının her anında Chris'i hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Christopher Tolkien yapımın haklarını elinde tutuyordu. Dolayısıyla Lord Of The Rings'in geleceği şu an için fazlasıyla karmaşıklaştı diyebiliriz.

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