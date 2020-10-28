Z Jenerasyonu Dijital Dünyayı Ele Geçiriyor

Markaların ve pazarlamacıların stratejilerini belirlemede yıllarca odak noktası olan Y kuşağı yerini bir sonraki jenerasyona yavaş yavaş bırakmaya başladı. Alım gücü ve etkisi git gide artan Z kuşağı pazarlamacıların yeni odak noktası haline geldi. Özellikle 1997 yılından sonra doğanların dahil olduğu grup, tüketim alışkanlıkları ve dijital dünyaya bakış açılarıyla göz ardı edilemeyecek bir duruma geldi.
Tüketim alışkanlıkları ve toplam 100 Milyar Dolar harcama güçleriyle tüm markaların anlaması gereken bir güç halindeler. Özellikle yaşlarının büyümesiyle yetişkinliğe adım atması ve kendi paralarını kazanmaya başlamalarıyla Z kuşağı tüm markaları meraklandırmaya devam ediyor. Z kuşağı için tabii ki de vazgeçilmez olan akıllı telefonları. Bir günde ortalama 4 saat 15 dakika telefonda geçirilen vakit ile diğer tüm jenerasyonların önüne geçen Z kuşağı aynı zamanda mobil alışverişin de en güçlü grubu olarak konumlanıyor. Bu nedenle markaların ve pazarlamacıların stratejilerini belirlerken bu grubun mobil dünyadaki davranışlarını, tercihlerini ve beklentilerini göz ardı etmemeleri çok önemli.
AdColony dijitale de yön veren bu jenerasyonu anlamak için bağımsız araştırma şirketi Global Web Index ile yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını yayınladı. 7 bölümden oluşan rapor Z Kuşağı ilgi alanlarını, mobil dünyada neler yaptıklarını, farklı alanlarda farklı satın alım güçlerini, diper jenerasyonlara göre mobil oyunlara yaklaşımlarını ve reklamverenlerin en hızlı şekilde onlara nasıl ulaşabileceğini içeriyor.
Raporun öne çıkan en önemli detayı; Z kuşağının karakteristik özellikleri. Bu jenerasyon bir gruba ait hissetme ve kabul edilme isteği duyuyor. Her 5 Z kuşağı üyesinden 2'si,aşka insanların fikirlerinden kolayca etkilenebildiğini belirtiyor. Bu oran global ortalamaya kıyasla %17 daha fazla. Bu jenerasyonun %63'ü ise akranları tarafından saygı görmelerinin kendileri için önemli olduğunu bildiriyor. Yaşlarından dolayı beklenildiği üzere %63'ü ailesiyle yaşarken bu grubun %52'si öğrencilerden oluşuyor.
Reklamverenler için önemli noktalara baktığımızda ise, Z kuşağının % 81'i markaların eğlenceli ve samimi içerikler ve videolar üretmesi gerektiğini düşünüyor. Diğere jenerasyonlara kıyasladığımızda Y kuşağının %78'i, X kuşağının % 73'ü ve daha önceki kuşakların yalnızca %62'sinin bu düşüncede olduğunu görüyoruz.
AdColony EMEA & LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer, Z kuşağının önemini " Ergenlikten genç yetişkinliğe adım atamalarıyla her alanı ele geçirmeye başlayan Z kuşağı, özellikle dijital ve mobil ile iç içe büyümüş olmaları onları bir adım öne geçiriyor. Özellikle mobil oyunlar Z kuşağı için sosyalleşme ve arkadaşlarıyla vakit geçirme ihtiyaçlarını çok büyük oranda karşılıyor. Y kuşağının %45'i kendini mobil oyuncu olarak tanımlarken, Z kuşağında bu drum %54'e çıkıyor. Bu durumda reklam verenler için de mobil oyunlar en etkili kanallardan biri olmaya devam ediyor."
AdColony'nin yayınladığı ve Z kuşağına dair tüm önemli bilgilerin yer aldığı raporu linkten indirebilirsiniz: https://www.adcolony.com/reports/gen-z-effects-in-todays-digital-world/
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