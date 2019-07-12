Zararlı 25 Milyon Android'i Hedef Aldı
Üçüncü parti bir mağazadan yayılan zararlının, milyonlarca Android cihazı tehlikeye attığı ortaya çıktı!
"Ajan Smith" genellikle Matrix filmlerini hatırlatsa da bu defa yeni bir zararlı türünü tanımlamak için kullanıldı. Check Point Research tarafından keşfedilen yeni zararlı, son üç yılda 25 milyon Android'li cihaza bulaşmayı başardı.
Üçüncü parti uygulama mağazası 9Apps üzerinden yayılan zararlı, en çok Asya'daki kullanıcıları hedefine alıyor. Buna rağmen ABD ve İngiltere'de zararlıdan etkilenen cihazların sayısı oldukça yüksek. Check Point, araştırmalarına göre saldırıların arkasında Guangzhou'da bulunan Çinli bir firmanın bulunduğuna inanıyor. Saldırılarla ilgili bilgiler, yetkililere ve Google'a ulaştırılmış bulunuyor.
Zararlılar başta sadece 9Apps üzerinden yayılmış olsa da araştırmacılar, Play Store'da saldırganların izine rastladığını söylüyor. Araştırma sırasında saldırganlarla bağlantılı olduğu düşünülen 11 Play Store uygulaması keşfedilmiş bulunuyor. Check Point, Google ile birlikte çalışarak bu uygulamaların mağazadan kaldırılmasını sağladığını söylüyor.
Google, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yaşananlar, uygulamaları güvenilir mağazalardan indirmenin önemini bir kez daha gösteriyor.
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